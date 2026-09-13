Afrique de l'Est: Le Soudan salue les pays qui soutiennent sa demande de ne pas étendre l'embargo sur les armes

New York, 12 Sept 2026 (SUNA) - Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies, l'ambassadeur Harith Idriss a exprimé la reconnaissance de son pays aux États amis qui soutiennent sa demande de ne pas étendre l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais, en faveur d'un simple renouvellement technique de la résolution 1591.

Devant le Conseil de sécurité, il a affirmé que la proposition d'élargissement de l'embargo est contraire à l'article 51 de la Charte des Nations unies, qui garantit le droit à la légitime défense, individuellement et collectivement.

Il a précisé que ce droit s'applique aux Forces armées soudanaises et aux forces qui y sont intégrées, engagées, selon lui, dans la défense du pays et la riposte à l'agression. Il a aussi rappelé que l'État a le droit d'acquérir, de produire et de posséder les moyens nécessaires à la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

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Harith Idriss a estimé que la guerre et la fragilité sécuritaire actuelle empêchent l'État de contrôler pleinement la circulation des armes, dans un contexte marqué par la présence de groupes armés et de mercenaires. Il a averti qu'un embargo élargi renforcerait les structures armées en d'hors de l'État et favoriserait la contrebande d'armes via les frontières.

Il a enfin plaidé pour une approche équilibrée, protégeant le droit du Soudan à se défendre tout en empêchant l'afflux d'armes vers les groupes armés, afin de soutenir la stabilité, la souveraineté et l'unité du pays.