Afrique de l'Est: Soudan participe dialogue ministériel-3 Chine-Afrique de l'Est sur l'application de la loi et la coopération sécuritaire

12 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le ministre soudanais de l'Intérieur, le général de police Babiker Samra Moustafa a participé au troisième dialogue ministériel entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Est consacré à l'application de la loi et à la coopération sécuritaire, organisé à Lianyungang, en Chine.

La rencontre a réuni des ministres et de hauts responsables chargés de la sécurité et de l'application de la loi de la République populaire de Chine et des pays d'Afrique de l'Est. Elle vise à renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité, la consolidation de la sécurité et de la stabilité, l'échange d'expertises ainsi que le développement des capacités policières et sécuritaires.

La participation du Soudan traduit sa volonté de consolider ses relations sécuritaires et policières avec la Chine et les États d'Afrique de l'Est, dans l'intérêt mutuel et au service de la stabilité régionale.

Les participants ont également examiné les enjeux sécuritaires actuels, notamment la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que la coopération en matière de formation, d'échange d'informations et d'expertises.

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