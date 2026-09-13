Soudan: La procureure générale présente le rapport de la Commission nationale d'enquête à la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l'homme

Genève, 12 Sept 2026 (SUNA) - La procureure générale et présidente de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, Intissar Ahmed s'est entretenue avec la Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l'homme, Awa Dabo-Gambie- ainsi qu'avec ses principaux collaborateurs.

La procureure générale a présenté le cinquième rapport périodique de la Commission, portant sur les opérations de documentation, les plaintes reçues et les enquêtes menées sur diverses formes de crimes et de violations.

Elle a notamment évoqué l'attaque attribuée à la milice contre le complexe des tribunaux civils d'Oum Rawaba, ainsi que l'attaque menée par drones stratégiques contre la localité de Karari, à Omdurman. Selon elle, ces deux attaques ont fait des victimes civiles et des blessés.

La réunion a également abordé les conditions de réussite du dialogue intersoudanais annoncé par le président du Conseil souverain de transition, notamment les garanties devant assurer la liberté des participants et l'indépendance de ses conclusions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Dabo a salué la coopération entre le gouvernement, le bureau de pays des droits de l'homme et l'expert désigné pour le Soudan. Elle a souligné l'importance de rendre justice aux victimes et de lutter contre l'impunité.