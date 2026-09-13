Sénégal: La SONACOS SA veut collecter plus de 250 000 tonnes dans le Sud

La SONACOS SA veut franchir un nouveau cap dans la collecte des graines d'arachide. Après les quelque 220 000 tonnes mobilisées dans le Sud lors de la précédente campagne, l'entreprise vise désormais plus de 250 000 tonnes, avec l'ambition de transformer davantage et de créer plus d'emplois.

ZIGUINCHOR- En visite, ce vendredi 11 septembre, à l'usine SONACOS de Ziguinchor, le directeur général, Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, a affiché ses ambitions pour la prochaine campagne. Une montée en puissance qui s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer son ancrage industriel dans le Sud du pays, où le bassin arachidier gagne progressivement du terrain. « Les perspectives de la prochaine campagne arachidière sont encourageantes. Après avoir collecté près de 220 000 tonnes l'année dernière, nous ambitionnons de dépasser cette performance et d'atteindre plus de 250 000 tonnes cette année. Notre objectif est surtout de transformer cette production localement, de diversifier nos activités et de faire de la collecte un véritable levier de création d'emplois sur nos différents sites », a expliqué Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye.

Le Sud est au coeur de la stratégie. Pour atteindre cette nouvelle cible, la SONACOS mise sur l'évolution de la production arachidière vers le Sud du pays. Le déplacement progressif du bassin arachidier vers le Fouladou offre à l'entreprise une nouvelle frontière industrielle qu'elle entend exploiter pleinement. « Nous constatons depuis quelques années que le bassin bascule vers le Fouladou. Cette évolution représente une véritable opportunité pour la SONACOS. Nous avons donc anticipé en préparant des investissements importants dans le Sud, conformément aux orientations du Chef de l'État, qui nous a demandé de renforcer notre présence industrielle dans cette partie du pays », a-t-il indiqué.

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Cette stratégie doit se concrétiser à Médina Yoro Foulah, où la SONACOS projette d'implanter une nouvelle unité industrielle. Un investissement de 18 milliards de francs CFA sur plus de 15 hectares, destiné à couvrir l'ensemble de la chaîne, de la réception des graines à la commercialisation. « Le projet de Médina Yoro Foulah est déjà en cours. Il s'agira de la plus grande unité de production de la SONACOS, avec un investissement global de 18 milliards de francs CFA. Elle intégrera toute la chaîne de valeur, de la réception des graines à la trituration, au raffinage, à la détoxification et jusqu'à la commercialisation », a précisé le directeur général, Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye. À travers cet objectif de plus de 250 000 tonnes, la SONACOS veut donc changer d'échelle. Collecter, transformer et créer davantage de valeur au Sénégal. Telle est désormais l'équation que l'entreprise entend imposer à la prochaine campagne arachidière.