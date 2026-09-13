Sénégal: SAR - Le DG Mamadou Abib Diop défend son bilan

Le Directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), Mamadou Abib Diop, s'est prononcé, jeudi, sur les préoccupations récemment soulevées au sein de l'entreprise par le collège des délégués du personnel.

Invité de l'émission « Yoon Wi » sur la RFM, Mamadou Abib Diop a apporté des précisions sur la situation financière de la SAR. Le Directeur général a notamment mis en avant les performances enregistrées sous sa direction. « Je ne vais pas céder au chantage. J'ai réalisé un bénéfice record l'année dernière. Aujourd'hui, en seulement six mois, nous avons déjà dépassé ce chiffre », a-t-il déclaré.

Mamadou Abib Diop a également évoqué le versement des dividendes au titre de l'exercice en cours. Il a rapporté, à ce propos, le témoignage d'un actionnaire qui lui aurait indiqué n'en avoir jamais perçu auparavant. La question des recrutements a, elle aussi, occupé une place importante dans l'entretien. Le DG de la SAR affirme que 80 % des recrutements effectués cette année correspondent à des promotions internes, un niveau qu'il présente comme inédit dans l'histoire récente de l'entreprise. Pour Mamadou Abib Diop, la gestion des recrutements relève de la Direction générale et du Conseil d'administration. Il estime ainsi que certains délégués du personnel outrepasseraient leur rôle en intervenant sur cette question.

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Cette situation nourrit, selon lui, des interrogations sur les motivations de la contestation. « J'ai mis fin à certaines vieilles pratiques. Je ne sais pas ce qui se cache derrière leurs agissements, mais je resterai ferme sur mes principes et sur la nécessité de préserver les intérêts de la SAR », a-t-il affirmé. Au cours de l'émission, le Directeur général a par ailleurs présenté plusieurs projets et réalisations pour illustrer la dynamique engagée au sein de l'entreprise. Il a notamment cité la construction d'un terrain de football destiné au personnel, la création de la SAR Academy, la construction d'un nouveau bâtiment administratif, dont la livraison est annoncée pour janvier 2027, ainsi que la rénovation du Club House.