Afrique: Dakar 2026 - le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la flamme olympique au Palais

12 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

La flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 sera officiellement reçue au Sénégal ce samedi 12 septembre 2026.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présidera la cérémonie prévue à partir de 10 heures devant les grilles du Palais de la République, sur l'avenue Léopold Sédar Senghor.

Arrivée d'Athènes, berceau historique de l'olympisme, la flamme olympique entame ainsi une nouvelle étape de son parcours en Afrique. Sa réception par le chef de l'État constitue un moment symbolique majeur dans la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre.

Cette cérémonie intervient à quelques semaines de ce rendez-vous inédit, qui fera du Sénégal le premier pays africain à accueillir un événement olympique. Dakar 2026 doit réunir la jeunesse sportive mondiale autour des valeurs portées par l'olympisme, notamment l'amitié, le respect, l'excellence, la paix et la fraternité.

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Au-delà de sa portée protocolaire, l'arrivée de la flamme marque donc une séquence importante pour le Sénégal et pour le continent africain. Elle matérialise l'entrée du pays dans une nouvelle phase de préparation de Dakar 2026 et met en lumière la dimension historique de cette première édition olympique organisée en Afrique.

La cérémonie de réception devrait également offrir une forte visibilité au Sénégal, alors que le pays entend faire de Dakar 2026 une vitrine de sa jeunesse, de son potentiel sportif et de son ouverture au monde.

La mobilisation de la presse nationale et internationale est ainsi souhaitée par le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, qui invite les médias à assurer la couverture de cette séquence présentée comme historique.

Avec l'arrivée de la flamme sur le sol sénégalais, Dakar 2026 franchit ainsi une nouvelle étape vers un rendez-vous appelé à inscrire une nouvelle page de l'histoire olympique sur le continent africain.

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