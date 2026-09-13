Congo-Brazzaville: Foire d'exposition-vente asiatique - La 3e édition ouvre ses portes à Mpila

Brazzaville renoue avec le rendez-vous devenu incontournable du commerce afro-asiatique. La troisième édition de la Foire d'exposition et vente asiatique s'est ouverte le 10 septembre à Brazza Mall, dans le bâtiment H à Mpila, et se poursuivra jusqu'au 5 octobre, avec des marchandises venues de Malaisie, de Dubaï, de Turquie, de Jordanie et de Syrie.

C'est le directeur général du Centre congolais du commerce extérieur (CCCE), Emmani Saturnin Akoli, qui a procédé à l'ouverture officielle de l'événement, en présence du directeur général de la foire asiatique, Kamal Charabi. La traditionnelle coupure du ruban symbolique, accomplie par le patron du CCCE, a précédé la visite guidée des différents stands installés dans le bâtiment H du centre commercial de Mpila.

Meubles de salon, chambres à coucher complètes avec lits et accessoires, tapis, vêtements pour hommes, femmes et enfants, ustensiles de cuisine, thés, articles de décoration, produits de beauté ou encore rideaux : l'offre déployée sur plusieurs allées se veut à l'image des précédentes éditions, plus fournie et plus diversifiée, avec la participation de nouveaux pays exposants.

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Pour Emmani Saturnin Akoli, cette troisième édition confirme la place que la foire a su se faire dans le calendrier commercial de la capitale. « Cet événement s'inscrit pleinement dans la vision portée par la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo, qui nous invite à ouvrir davantage nos marchés tout en donnant aux opérateurs congolais les moyens de tisser des partenariats solides avec leurs homologues étrangers », a-t-il déclaré, avant d'inviter les Brazzavillois à profiter de ce nouveau rendez-vous du commerce international.

De son côté, Kamal Charabi n'a pas caché sa satisfaction de retrouver Brazzaville pour cette nouvelle édition. « Chaque édition nous permet de renforcer nos liens avec le Congo et d'élargir l'éventail des pays représentés. Nous voulons faire de cette foire un pont durable entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique centrale », a-t-il confié, rappelant son attachement de longue date à Brazzaville, où il organise ce type de manifestation depuis plusieurs années.

Placé sous la tutelle du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zlécaf, le CCCE a pour principales attributions de promouvoir les exportations des produits et services d'origine congolaise sur les marchés régionaux et internationaux, d'encadrer et d'informer les producteurs, opérateurs économiques et exportateurs locaux, d'organiser et de participer à des foires et manifestations commerciales valorisant le « Made in Congo », ainsi que de diffuser les informations économiques utiles au développement des échanges extérieurs. La foire est ouverte au public du lundi au jeudi de 10h à 20h, et du vendredi au dimanche de 11h à 22h, jusqu'au 5 octobre.