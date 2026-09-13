Afrique: Ballon d'Or - Ousmane Dembelé remet son titre en jeu

Le successeur d'Ousmane Dembélé sera connu le 26 octobre prochain. La liste des 30 nominés au Ballon d'Or 2026 dans laquelle se trouvent dix joueurs de Paris Saint-Germain vainqueurs de la Ligue des champions et six joueurs espagnols champions du monde a été dévoilée le 8 septembre.

Ils sont au total 14 à avoir remporté l'une ou l'autre des deux compétitions les plus importantes de la saison. Fabrian Ruiz, l'Espagnol de PSG, a remporté les deux. Le PSG est le club le plus représenté avec dix représentants s'il faut compter Ferran Torres arrivé au club après la Coupe du monde. Sur les six champions du monde espagnols, des joueurs et non pas les moindres n'ont pas été sélectionnés comme Unai Simon, élu meilleur gardien de la Coupe du monde, Pedro Porro ou Mikel Oyarzabal, tous deux décisifs pendant la Coupe du monde. Lamine Yamal qui tient son rang est cité parmi les favoris aux côtés des joueurs français comme Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé ( meilleur buteur de la Coupe du monde) , Michael Olise. La présence de Dayot Upamecano et William Saliba ont fait de la France le deuxième pays le plus représenté avec cinq joueurs.

La Coupe du monde a relancé Lionel Messi dans la course. Le finaliste de la dernière édition est de retour parmi les nominés depuis son départ du PSG vers le MLS et signe sa 17e nomination dans sa carrière. Lui qui compte huit « Ballon d'Or ». Il a été souvent décisif dans les moments clés.

Il n'est pas le seul à avoir de sacrés arguments. Il y a aussi Harry Kane, Jude Belligham, Erling Haaland ou le Mexicain Julian Quinones. Notons comme surprise de cette liste l'absence des gardiens. Aucun n'a été sélectionné. Le trophée Yacine saura récompensé le meilleur gardien. Soulignons que Pau Cubarsi devient le plus jeune défenseur de l'histoire à être nommé à l'âge de 19 ans.

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Qui va remporter le Ballon d'Or ? la distinction collective va-t-il primer sur la distinction individuelle ? Ce trophée peut-il échapper à un Parisien ou à un Espagnol ? Autant de questions qui trouveront leur réponse le 26 octobre.

La liste des 30 nominés au Ballon d'Or :

Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Julian Quiñones, Willian Pacho, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vitinha, Vinicius Jr.

Entraîneurs

Luis Enrique (PSG), Luis De La Fuente (Espagne), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) et Vincent Kompany (Bayern).

Pour le trophée Yachine

Unai Simon (Espagne et Bilbao), Yassine Bounou (Maroc et Al Hilal), Edouard Mendy (Sénégal et Al Ahli), Vozinha (Cap-Vert et Colo Colo), Matvey Safonov (PSG), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barça) Thibaut Courtois (Belgique et Real Madrid), Gregor Kobel (Suisse et Dortmund) et Emiliano Martinez (Argentine et Aston Villa).