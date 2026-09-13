Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Hod Fragonard publie « Les 22 Mantras de la Résilience »

12 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Nouvelle dans le monde de la littérature, la franco-congolaise Hod Fragonard a présenté le 11 septembre à Brazzaville son premier ouvrage intitulé « Les 22 Mantras de la Résilience - Tome 1 ». Ce livre de développement personnel propose un parcours de transformation intérieure à travers 22 mantras issus de l'expérience personnelle de l'auteure.

Dans cet ouvrage paru en juillet 2025, Hod Fragonard partage son histoire et les obstacles qu'elle a surmontés, notamment en tant que jeune entrepreneure. Le livre a pour thème centrale la résilience que l'auteure définit comme un état d'esprit à cultiver au quotidien. « La résilience, ce n'est pas effacer la douleur, c'est apprendre à danser avec elle », a dit l'auteure. Elle explique que dans la vie, il y aura forcément des hauts et des bas. « Et ces mauvais moments, il faudrait apprendre à les maîtriser, rester motivé et faire preuve de courage face aux épreuves de la vie », a-t-elle indiqué.

Préfacé par l'auteure elle-même, l'ouvrage aborde également la transformation intérieure. Il se veut être un compagnon pour ceux qui traversent des périodes de turbulences. « La personne qui lit ce livre doit devenir une meilleure personne demain en travaillant son esprit. On n'a pas besoin que ce soit parfait pour commencer », a souligné Hod Fragonard, insistant sur le fait qu'il ne faut pas attendre la perfection pour se lancer.

Cependant, le choix du chiffre 22, a rappelé la nouvelle écrivaine, n'est pas anodin. Il renvoie à la spiritualité, celle du nombre angélique, porteur de chance et de positivité. Les 22 mantras présentés dans le livre, en phrase courte et puissante sont « des ancrages, des repères pour naviguer dans les moments difficiles ». Ce message est partagé par son père qui a exprimé sa fierté. « Il faut plutôt prendre conscience à beaucoup de gens sur la résilience, car c'est ça la vie aussi », a-t-il ajouté.

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L'auteure a annoncé, par ailleurs, que ce livre n'est que le début d'une grande histoire avec le Tome 2 qui était déjà en préparation. « Le plus important, c'est de continuer à faire passer et véhiculer des messages pour cette nouvelle génération qui a besoin de résilience ».

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