Congo-Brazzaville: Promotion de la femme - Des étudiantes formées aux métiers du numérique

L'accord de partenariat signé le 11 septembre à Brazzaville, entre le Conseil consultatif de la femme (CCF) et le centre de formation en nouvelles technologies Hoz Fablab, permettra de former les étudiantes congolaises aux métiers du numérique.

Pendant six mois, dans le cadre du programme "Bourse femmes et technologies, génération innovation", les étudiantes sélectionnées vont bénéficier d'une formation en numérique fondée essentiellement dans la construction, la conception, la numérisation et la création des sites web. Aussi, a précisé Nicole Aurore, formatrice au centre de formation Hoz Fablab, ces étudiantes auront la possibilité également d'héberger leur site en ligne et d'autres opportunités.

Pour sa part, Sophia N'Chinga, au nom de toutes les étudiantes, a salué l'initiative. "C'est avec un immense plaisir que nous apprécions ce partenariat. Grâce à cette initiative portée par l'État, nous bénéficions d'une formation dans les domaines du numérique, de la technologie et de l'innovation, qui représente pour nous une étape importante dans notre parcours. Alors, nous saisissons cette chance pour pouvoir apprendre, créer, innover et oser", a-t-elle déclaré.

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La matérialisation de cet accord, entre le Conseil consultatif de la femme et le centre de formation en nouvelles technologies Hoz Fablab, mettra les bénéficiaires au coeur du développement de l'économie numérique. « C'est des métiers ou disciplines que souvent nous disons à tort que ce sont des métiers masculins. Mais non, le numérique va aussi s'écrire au féminin parce que même l'essentiel, sinon l'ensemble du corps enseignant de notre laboratoire est féminin, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes qui donnent, qui transmettent des cours aussi aux femmes qui seront, elles, les actrices également du numérique de demain », a expliqué Huster Akiera Obambé qui a paraphé l'accord pour le compte du centre de formation Hoz Fablab.

De même, il a loué les efforts que mène la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, en vue de la formation des femmes. « Ce premier pas, pour cette première aventure avec la secrétaire exécutive, va déjà montrer l'engagement de son département. Les femmes et les jeunes femmes, soyez également actrices du numérique », a-t-il dit.

Enfin, Huster Akiera Obambé a exhorté les étudiantes à être capables de fabriquer, de concevoir et de créer aussi dans le secteur du numérique au terme de la formation.

De son côté, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, a rendu un hommage au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son engagement constant en faveur de la promotion de la femme congolaise et de sa participation au développement de la nation. Dans cet élan de formation, le Conseil consultatif de la femme, en partenariat avec Hoz FabLab, entend lancer le programme "Bourse Femme et Technologie, Génération Innovation". « Notre ambition est simple, donnez aux jeunes filles les moyens d'accéder aux métiers du numérique et de la technologie. Le développement de notre pays passe aussi par l'intelligence et le talent de sa jeunesse féminine », a fait savoir Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou.

Pour la secrétaire exécutive, les femmes n'ont plus de limites. Elles sont ingénieures, informaticiennes, entrepreneures, innovatrices. « Chères étudiantes, vous avez été sélectionnées sur la base du mérite et de la motivation. Pendant six mois, vous suivrez une formation intensive en développement web, intelligence artificielle, robotique, design numérique et entrepreneuriat. Je vous invite à travailler avec sérieux et audace. N'ayez pas peur de vous tromper. Osez créer. À la fin de ce parcours, nous attendons de vous des projets concrets, utiles à vos communautés. Et surtout, transmettez ce que vous aurez appris à d'autres jeunes filles », a-t-elle martelé.

Par ailleurs, la secrétaire executive du Conseil consultatif de la femme a remercié le centre de formation pour son engagement et les universités pour leur mobilisation. Elle a souhaité que le programme "Bourse Femme et Technologie, Génération Innovation" soit, pour le Congo, le début d'une nouvelle génération de femmes technologues.

Pour s'imprégner de la réalité dudit centre, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou et sa suite ont eu droit à une visite guidée de ses locaux et installations. Le centre de formation en nouvelles technologies Hoz Fablab, basé dans l'enceinte de Brazza Mall à Mpila, Ouenzé, est un hub de créativité et d'innovation.