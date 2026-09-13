Congo-Brazzaville: Département de la Cuvette - Dorcy Bandzami s'implique dans l'éducation de la jeune fille

En vue de conscientiser la jeune fille à préserver ses valeurs de femme et sa place dans la société, Dorcy Bandzami entend contribuer à l'éducation de la jeune fille.

Dorcy Bandzami a montré son engagement en prélude au séminaire de formation gratuit des jeunes filles qui s'est déroulé du 9 au 11 septembre à Owando chef-lieu du département de la Cuvette sur le thème « Revenons à nos valeurs ». La 6e édition dénommée « l'Ecole de la jeune fille » a été organisée par la Fondation éponyme «Dorcy Bandzami ».

L'idée est née d'une conviction où pour construire demain une société meilleure, il faut investir dans l'éducation et l'épanouissement des jeunes filles aujourd'hui. « Les jeunes sont exposés à diverses informations à travers les réseaux sociaux, Internet et leur environnement. Certaines de ces informations sont positives, mais d'autres peuvent malheureusement les conduire vers des comportements qui peuvent avoir des conséquences importantes sur leur avenir », a-t-elle indiqué.

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Le thème « Revenons à nos valeurs » choisi par la Fondation veut redonner à la jeune fille la conscience de sa valeur de ne pas de se dévaloriser ou de chercher sa valeur uniquement dans le regard des autres. Sa dignité ne dépend ni de son apparence, ni de ses relations amoureuses, ni de ce qu'elle possède.

Les jeunes filles ont bénéficié à cette occasion des enseignements théoriques sur les notions du respect, de l'intégrité, de la responsabilité, de la solidarité et de l'excellence. Ce sont des valeurs qui doivent commencer dans la famille et se prolonger à l'école, dans les relations amicales, dans la vie professionnelle et dans la société.

Elles ont également été sensibilisées à certaines réalités auxquelles elles sont confrontées très tôt : les relations amoureuses, la pression du groupe, l'exposition aux contenus inappropriés sur Internet, les rapports sexuels et les grossesses précoces, les violences, les manipulations affectives ou encore certaines formes de dépendance.

Pour la Fondation, il ne s'agit pas de faire la morale aux jeunes filles mais de leur donner des informations et des repères afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées.

La formation pratique a été axée sur les métiers de la savonnerie et de la pâtisserie. L'idée est de leur montrer qu'elles peuvent apprendre un savoir-faire, développer leur créativité et éventuellement transformer une compétence en activité génératrice de revenus. « Notre ambition est donc de contribuer à former des jeunes filles responsables, conscientes de leur valeur, autonomes et capables d'apporter quelque chose de positif à leur communauté », a déclaré Dorcy.

Elle a voulu aussi offrir aux jeunes filles un espace d'apprentissage, d'échange et de découverte pendant cette période de vacances en vue de les faire sortir du divertissement et de l'oisiveté. « Notre souhait est qu'elles ne repartent pas de l'École de la jeune fille comme elles y sont arrivées. Nous voulons qu'une participante reparte avec quelque chose dans la tête, le coeur ainsi que dans les mains. Certaines pourront poursuivre leurs études, d'autres pourront approfondir les compétences acquises ou commencer progressivement une petite activité », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, a-t-elle insisté, même si une jeune fille ne transforme pas immédiatement la formation en activité professionnelle, la Fondation considère que la sensibilisation reçue peut avoir un impact important sur son parcours. Elle a encouragé les participantes à continuer à apprendre, à développer leurs talents, à respecter leurs familles, à faire des choix responsables et, surtout, à croire qu'elles peuvent construire quelque chose de positif avec leur vie.

D'après elle, cette Fondation est avant tout une histoire de service et de volonté d'apporter une contribution concrète à la société. Elle a été créée le 13 juin 2020 à Dakar au Sénégal. Son objectif premier est d'apporter le sourire et la joie autour de nous à travers une opération dénommée Opération Retane, une oeuvre de charité et un soutien aux personnes âgées et handicapées. Le deuxième objectif est d'éduquer et former les jeunes filles par le biais de son initiative « Ecole de la jeune fille » qui consiste à éduquer, encadrer et conscientiser la jeune fille sur les bonnes valeurs.

Au terme de ses propos, Dorcy Bandzami a invité les parents, l'école, les associations, les églises à prendre leurs responsabilités dans l'éducation des enfants. Elle ne concerne pas uniquement certaines catégories de jeunes, car les enfants et les adolescents sont exposés très tôt à des réalités auxquelles ils ne sont pas toujours préparés.