Congo-Brazzaville: Loisirs éducatifs - Le pari réussi de l'école Lheyet-Gaboka

Le centre de loisirs pilote de l'école Maurice-Lheyet-Gaboka à Brazzaville a fermé ses portes, le 11 septembre, après trois semaines d'activités placées sous le signe du jeu, de la créativité, du sport et de la découverte. Une expérience qui ouvre la voie à l'extension de ce dispositif à d'autres arrondissements de la capitale dès 2027.

Pour les enfants venus des arrondissements de la capitale, l'ambiance est à la fête, même si la fin du centre de loisirs laisse aussi paraître une certaine nostalgie. Pendant 21 jours, ils ont partagé jeux, activités sportives, ateliers créatifs et moments de découverte. Parents, animateurs, responsables et autorités locales ont assisté à cette journée de clôture, qui a couronné trois semaines d'activités destinées à occuper utilement le temps libre des enfants tout en favorisant leur épanouissement.

Cette initiative vise, d'après les organisateurs, à faire du loisir un outil d'éducation. Les animateurs ont ainsi proposé un programme particulièrement diversifié, associant jeux collectifs, activités manuelles, sport, expression orale, littérature, musique et jeux de société. « Les organisateurs ont conçu un programme d'activités riches et variées pour éveiller la curiosité, développer l'esprit d'équipe et offrir à chaque enfant un moment de plaisir et de découverte », a expliqué la responsable de l'équipe d'animation du centre, Inès Bouekassa.

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Dans la cour de l'établissement, les enfants se sont notamment initiés à la balle aux prisonniers, à la course en sac et au jeu du colin-maillard. Des jeux traditionnels congolais, parmi lesquels Naniwana, Mozindo, Nkengfumu et Salongo, ont également été intégrés au programme. Hormis le divertissement, ces activités visaient à transmettre une partie du patrimoine ludique national et à apprendre aux enfants à jouer ensemble, dans un esprit de respect des règles et de solidarité. Les ateliers créatifs ont, quant à eux, permis aux participants de laisser libre cours à leur imagination. Peinture, dessin, fabrication d'objets, confection de bracelets et de porte-clés en perles ont rythmé les journées.

À cela se sont ajoutés des cercles littéraires, des groupes de parole, des causeries, des jeux autour des mots et des activités de type « Questions pour un champion », destinés à stimuler le langage, la curiosité et les capacités de réflexion. Les chants, les danses traditionnelles et les jeux de société, notamment les puzzles, ont complété ce programme.

Pour la directrice générale des loisirs, Joacheline Patricia Tendelet, la réussite de cette expérience pilote traduit la volonté des pouvoirs publics de redynamiser le secteur des loisirs et d'en faire un véritable outil d'éducation et de cohésion sociale. Elle a rappelé que cette initiative s'inscrivait dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a placé l'épanouissement de la jeunesse parmi les priorités nationales. « Ce centre pilote de Lheyet-Gaboka est la concrétisation vivante de cette promesse présidentielle », a-t-elle déclaré.

La directrice générale des loisirs a également insisté sur la dimension préventive du dispositif. Selon elle, offrir aux enfants et aux adolescents un cadre sain, sécurisé et éducatif pendant les vacances contribue à lutter contre l'oisiveté et certaines formes de délinquance juvénile. « En occupant utilement le temps libre de nos adolescents et jeunes enfants, nous posons également un acte concret de prévention et de lutte contre la délinquance juvénile », a souligné Joacheline Patricia Tendelet.

Les enfants au rendez-vous

Pour les enfants, ces trois semaines resteront avant tout comme un souvenir de vacances particulier. Davina Boupassy, élève de l'école évangélique de Ngamaba, ne cache pas son émotion au moment de dire au revoir à ses camarades et aux animateurs. « Un moment triste et un peu joyeux à la fois. Triste parce que notre séjour de vacances se termine aujourd'hui. Joyeux parce que nous avons vécu 21 jours magnifiques de rires, de jeux, de découvertes et de nouvelles amitiés », a-t-elle témoigné.

La cérémonie de clôture a donné aux enfants l'occasion de montrer ce qu'ils avaient appris durant leur séjour. Spectacles de danse et de chant, démonstrations sportives et exposition des oeuvres réalisées dans les ateliers créatifs ont marqué la journée. Des attestations de participation ont également été remises aux enfants, aux animateurs et aux différents acteurs ayant contribué à la mise en oeuvre du centre.