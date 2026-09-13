Congo-Brazzaville: Tourisme international - Le Congo a participé au dialogue de la Route de la soie

L'Alliance touristique internationale des villes de la Route de la soie a organisé début septembre à Istanbul, en Turquie, sa conférence annuelle 2026, ainsi qu'une nouvelle édition du Dialogue de la Route de la soie.

Conjointement organisé par le Centre chinois des échanges culturels internationaux et de la promotion touristique et la municipalité métropolitaine d'Istanbul, l'événement avait pour objectif d'apporter des soutiens intellectuels au développement du tourisme mondial et de créer des liens pour favoriser les partenariats touristiques entre les villes, à travers allocutions, tables rondes, promotions touristiques conjointes, sessions de mise en relation et voyages de familiarisation.

L'événement a réuni plus de 500 participants venus de près de 20 pays, dont des maires, des gouverneurs et des responsables touristiques de villes membres de l'Alliance, ainsi que Francesco Frangialli, secrétaire général honoraire de l'Organisation mondiale du tourisme et des diplomates accrédités à Istanbul.

Sounganou Pabou-Mbaki, Directeur de la communication, du domaine publicitaire, du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de la mairie de Pointe-Noire, a représenté la République du Congo à cette rencontre pour la deuxième fois, après celle qui s'était tenue en juin 2024 dans la même ville qui traverse l'Europe et l'Asie.

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À cette occasion, il a partagé ses réflexions sur le tourisme durable lors d'une des tables rondes et a déclaré : « Pointe-Noire, en tant que cité maritime et carrefour d'échanges mesure enregistre un volume de nos conteneurs manipulés. Nos ports et nos infrastructures de transport doivent devenir des vecteurs de durabilité et de création d'emplois pour nos milliers de jeunes ». Il a ajouté que « le patrimoine culturel et environnemental constitue le capital le plus précieux pour la durabilité culturelle et écologique qui constituent le critère d'excellence de la Route de la Soie moderne ».

L'Alliance touristique internationale de villes de la Route de la soie est un mécanisme de coopération touristique internationale lancé en septembre 2023 à Jingdezhen, en Chine, en présence notamment d'Evelyne Tchichelle, maire de Pointe-Noire. Lors du troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale, le président chinois, XI Jinping, a fait de la création de l'Alliance l'une des huit mesures visant à soutenir les échanges entre les peuples, dans le cadre de la coopération de haut niveau de l'initiative « Ceinture et Route ».

À ce jour, l'Alliance regroupe 89 villes touristiques de 38 pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, parmi lesquelles Brazzaville et Pointe-Noire pour la République du Congo.