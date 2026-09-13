Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président Poutine ont eu un échange constructif sur le renforcement de leur partenariat stratégique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Vladimir Poutine ont eu des échanges constructifs sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et la Russie en marge du sommet des BRICS à New Delhi.

Le Premier ministre Abiy a écrit sur Facebook : « J'ai également eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui le président Vladimir Poutine pour une discussion constructive sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et la Russie. »

Cette discussion a réaffirmé l'engagement commun des deux pays à faire progresser la coopération dans des domaines clés, notamment la défense et la sécurité, le commerce et l'investissement, l'éducation et la technologie, a-t-il ajouté.

Les dirigeants ont également examiné les possibilités d'élargir les échanges éducatifs et d'approfondir la collaboration dans les domaines de la culture et des relations entre les peuples.

Par ailleurs, le Premier ministre Abiy et le président Poutine ont discuté du renforcement de la coopération sur les priorités en matière de climat et de développement, notamment la collaboration en vue de la COP32, tout en oeuvrant ensemble à l'élargissement des échanges commerciaux et économiques mutuellement bénéfiques.