Ethiopie: Les dirigeants des pays du BRICS se réunissent à New Delhi alors qu'une coalition élargie milite en faveur d'une réforme de la gouvernance mondiale

Addis Ababa — Les dirigeants des pays du BRICS se sont réunis à New Delhi à l'occasion du 18e sommet des dirigeants du BRICS. Cette coalition élargie cherche à donner plus de poids au Sud et à jouer un rôle plus important dans l'élaboration d'un ordre international plus inclusif et plus représentatif.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et une délégation éthiopienne de haut niveau participent à ce sommet, qui se tient les 12 et 13 septembre et est organisé par l'Inde sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ».

Ce sommet se tient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques accrues, des incertitudes économiques, des perturbations commerciales et des appels de plus en plus pressants en faveur d'une réforme du système de gouvernance mondiale.

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S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à une refonte en profondeur de la gouvernance mondiale, affirmant que la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies « ne peut plus être reportée » et exhortant les pays du BRICS à contribuer à faire évoluer le Sud à l'échelle mondiale, pour qu'il passe du statut d'« acteur soumis aux règles » à celui d'« acteur qui façonne les règles ».

Le Premier ministre Modi a souligné que le groupe des BRICS ne s'opposait à aucun pays ni à aucun bloc, mais qu'il devait utiliser son influence croissante pour promouvoir un ordre international plus représentatif, plus inclusif et plus équilibré.

Dans ce contexte, les dirigeants devraient faire progresser la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la sécurité alimentaire et énergétique, de la santé, de la technologie, de la connectivité, de la résilience face aux catastrophes et des chaînes d'approvisionnement essentielles.

La séance d'ouverture sera consacrée au thème « Gouvernance mondiale inclusive et renforcement du multilatéralisme », tandis que la séance principale des dirigeants, le 13 septembre, portera sur « Résilience, innovation, coopération et durabilité : façonner l'avenir pour une croissance mondiale inclusive ». Le sommet devrait aboutir à l'adoption de la Déclaration de New Delhi.

Depuis ses cinq membres fondateurs jusqu'aux 11 membres à part entière qu'il compte aujourd'hui, le BRICS est devenu une force majeure de l'économie mondiale, représentant près de la moitié de la population mondiale et représentant une part significative de la production économique et des échanges commerciaux mondiaux.

L'Éthiopie a rejoint le BRICS en janvier 2024 aux côtés de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, tandis que l'Indonésie est devenue membre à part entière en 2025.

Ce bloc élargi représente désormais près de la moitié de la population mondiale, environ 40 % du PIB mondial et environ 26 % du commerce mondial.

Pour l'Éthiopie, le sommet de New Delhi offre une tribune de haut niveau pour approfondir son engagement auprès des pays du Sud, élargir ses partenariats économiques et de développement, et contribuer aux discussions sur un ordre international plus inclusif, plus équilibré et plus représentatif.

La participation de l'Éthiopie souligne encore davantage son engagement croissant au sein des instances multilatérales et ses efforts pour faire progresser la coopération en matière de développement, d'investissement, de technologie, de commerce et d'autres priorités mondiales communes.