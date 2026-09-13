Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et son homologue malaisien Anwar Ibrahim discutent du renforcement de leurs partenariats stratégiques

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et en matière de développement entre l'Éthiopie et la Malaisie, en mettant l'accent sur l'investissement, le tourisme, les énergies renouvelables et le développement industriel.

Les deux dirigeants se sont entretenus en marge du sommet des BRICS, s'appuyant sur la dynamique créée par la visite historique du Premier ministre Anwar Ibrahim à Addis-Abeba en novembre 2025.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que cette rencontre avait été l'occasion de renforcer encore le partenariat naissant entre l'Éthiopie et la Malaisie et d'explorer de nouveaux domaines de coopération mutuellement bénéfiques.

Leurs discussions ont mis en évidence les possibilités d'étendre les liens en matière d'investissement et de tourisme, de faire progresser la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et d'approfondir la collaboration dans la perspective de la COP32, selon un message publié par le Premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux.

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Les dirigeants ont également exploré les domaines dans lesquels l'Éthiopie pourrait tirer parti de l'expérience de la Malaisie en matière de parcs industriels, d'industrie manufacturière et de productivité, en particulier alors que l'Éthiopie poursuit son vaste programme de transformation économique.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie et la Malaisie disposaient d'un potentiel considérable pour renforcer leur partenariat économique, ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives en matière d'investissement, de transfert de technologies, de développement des compétences et de développement durable.

Ce renouveau de leur engagement souligne l'intérêt croissant des deux pays à transformer leurs liens de longue date en un partenariat plus dynamique, axé sur le commerce, l'investissement, la technologie et des priorités communes en matière de développement, a-t-on indiqué.