Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président iranien Pezeshkian

12 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président iranien Masoud Pezeshkian en marge du sommet des BRICS, dans le cadre de l'engagement de l'Éthiopie au sein de la famille « BRICS Plus ».

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation en mer Rouge et sur le contexte plus large de la sécurité régionale, en mettant particulièrement l'accent sur l'importance du dialogue, de la coopération et du maintien de la stabilité régionale.

Cette rencontre témoigne de l'engagement diplomatique croissant de l'Éthiopie sur les questions touchant la région stratégique de la mer Rouge et son voisinage au sens large, alors qu'Addis-Abeba continue de prôner le dialogue et des approches pacifiques face aux défis régionaux, a-t-on souligné.

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