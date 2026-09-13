Ile Maurice: Un détenu blessé à la main et au pied

Une altercation a éclaté dans la matinée du vendredi 11 septembre à la prison ouverte de Richelieu, où un détenu de 34 ans a été agressé par trois codétenus alors qu'il prenait son petit-déjeuner. Les faits se sont produits vers 06h50. Un Principal Prison Officer en poste à Richelieu avait été affecté ce matin-là par l'Assistant Superintendent of Prison (ASP) à un poste de surveillance connu sous le nom d'« association yard ». Arrivé sur place vers 6h40, il y a trouvé une centaine de détenus en train de prendre leur petit-déjeuner.

Une dizaine de minutes plus tard, l'officier a remarqué que quatre détenus en étaient venus aux mains. Il a alors vu l'un d'eux, âgé de 34 ans, se faire agresser par les trois autres, âgés respectivement de 23, 24 et 25 ans. Le détenu pris à partie a été blessé à la main gauche et au pied droit au cours de l'altercation.

L'officier a aussitôt rapporté l'incident à sa hiérarchie. Sur instruction de l'ASP, le détenu blessé a été conduit à l'hôpital Jawaharlal Nehru (JNH) à Rose Belle pour y recevoir des soins. Les trois autres détenus impliqués dans la bagarre ont, quant à eux, été placés dans un quartier de haute sécurité de la prison, le temps que l'enquête interne détermine les circonstances exactes de l'altercation.