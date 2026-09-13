Ile Maurice: Krista Rouxelin - Mini maison, maxi rêves

Jouer avec une maison de poupée, c'est bien plus que s'amuser. Selon les spécialistes du développement de l'enfant, en inventant des histoires et en aménageant les différentes pièces, les enfants développent leur imagination et leur créativité. Ils peuvent reproduire des scènes de la vie quotidienne, imaginer une famille, organiser une fête ou créer leur propre univers. Ainsi, ils peuvent à travers le jeu, exprimer leurs émotions et mieux comprendre le monde qui les entoure.

A travers Tilakaze, Krista Rouxelin veut justement stimuler l'imaginaire des enfants, mais aussi ramener de la magie et de l'émerveillement. Pour plus d'infos : Tilakaze

Fan de récup et créative dans l'âme, Krista Rouxelin fait rêver les petits et grands avec ses maisons de poupée. Ces univers miniatures, qu'elle imagine et façonne avec patience, donnent vie à un monde où chaque détail compte. Rencontre avec une créatrice passionnée.

C'est en 2020 que Tilakaze prend naissance. Derrière ce projet, il y a l'envie de faire plaisir, d'émerveiller, mais surtout de créer LA maison de poupée de ses rêves, celle qu'elle aurait tant aimée avoir lorsqu'elle était petite fille. C'est pour sa nièce que Krista a d'abord créé une maison de poupée.

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En carton, colorée à souhait, rempli d'accessoires... la maison miniature plaît instantanément. Dans la foulée, Krista reçoit des commandes, le succès est au rendez-vous, «la maison en carton cartonne !» comme elle le dit. Le hic : ces petits mondes à créer demande du temps, il faut recouvrir le carton, le coller, attendre que ça sèche. Au début, le travail est facile, mais lorsque Krista accouche de son fils, elle décide de mettre Tilakaze en suspens pour se consacrer davantage à sa famille. 6 ans après, en 2026, l'histoire redémarre, cette fois-ci de plus belle.

L'art de la miniature

Lorsqu'elle revient à Tilakaze, Krista souhaite donner une nouvelle direction à son projet. Désormais, toutes ses maisons sont fabriquées en bois. «Je suis allée voir mon menuisier, j'ai monté le 'sample' avec lui et j'ai fait dix maisons d'un coup. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer tous les meubles, etc., sans rien poster sur les réseaux sociaux. Une fois prête, j'ai tout posté et les commandes n'ont pas tardé à affluer,» raconte la créatrice.

Chaque meuble, élément de déco et accessoire porte la signature récup de Krista. Les bouchons et les capsules se transforment en tabourets, les bouchons de dentifrice en lampes, tandis que les bijoux cassés trouvent une seconde vie en luminaires ou en pots. Quant aux chutes de tissus, elles habillent coussins, canapés ou lits miniatures. Chez Krista, rien ne se perd, tout se récupère et se transforme. Et le résultat est tout simplement impressionnant.

Le jeu dans les moindres détails

Tilakaze, ce n'est pas qu'une simple maison de poupée. D'abord, celle-ci est moderne et soigneusement pensée, elle accorde une attention toute particulière à la décoration et à chacun des éléments qui la composent. Dans l'ameublement, tout est amovible : chaque pièce est décorée avec soin et agrémentée d'accessoires imaginés dans les moindres détails. Sur la table de la cuisine, on retrouve des tasses, des fruits, du pain ou encore un vase.

Dans la salle de bains, il y a les serviettes, les produits de beauté et le miroir. Quant à la chambre à coucher, elle comprend des vêtements, des sacs, la couette et de nombreux objets décoratifs. Autant de détails qui assurent des heures de jeu et invitent les enfants à inventer mille histoires.

Bientôt, Krista proposera également des maisons miniatures à thème, pour que chaque enfant, fille ou garçon, puisse s'amuser dans un petit monde qui lui ressemble. Super-héros, animaux de la ferme, dinosaures, voitures... Les idées ne manquent pas et Tilakaze n'a pas fini de dévoiler toutes ses merveilles.