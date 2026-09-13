Ile Maurice: Dr Cynthia Yu Wai Man - «Il est important de faire mesurer sa tension oculaire à 40 ans»

interview

Bien que le glaucome soit la principale cause de cécité irréversible dans le monde - environ 80 millions de personnes présentent un glaucome dans le monde en 2026 et les projections indiquent que ce nombre sera supérieur à 111 millions, voire 112 millions d'ici 2040 -, la Dr Cynthia Yu Wai Man précise que sa progression peut être prévenue si son dépistage est précoce et que cette maladie est traitée. Elle conseille aux Mauriciens de faire mesurer leur tension oculaire à 40 ans, voire avant en cas d'antécédents familiaux du glaucome.

Qu'est-ce que le glaucome ?

Le glaucome est une maladie de l'oeil dans laquelle la pression oculaire est généralement élevée ; cette pression élevée endommage progressivement le nerf optique, entraînant une cécité irréversible. Il existe différents types de glaucome et le glaucome peut également être causé par diverses autres maladies oculaires.

Quels sont ces différents types de glaucome ?

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Il y a le glaucome à angle ouvert, aussi connu comme glaucome primitif à angle ouvert ou glaucome à pression normale, le glaucome à angle fermé, le glaucome secondaire, causé par d'autres maladies oculaires comme l'inflammation/l'uvéite ou un traumatisme oculaire, et le glaucome congénital de l'enfance.

Est-ce que cette maladie résulte d'un trouble génétique ?

Des antécédents familiaux de glaucome, en particulier chez un parent du premier degré comme un père, une mère ou un frère/une soeur, multiplient par quatre à dix le risque de développer un glaucome, comparé à une personne sans antécédents familiaux. w Des facteurs extérieurs peuventils contribuer au développement du glaucome ? Le vieillissement est le facteur de risque le plus courant dans le développement du glaucome. Cette maladie touche environ une personne sur 50 à l'âge de 50 ans mais ce risque augmente considérablement pour atteindre une personne sur dix à l'âge de 80 ans. Les personnes d'origine africaine et asiatique présentent également un risque plus élevé de développer certains types spécifiques de glaucome. Je conseille aux Mauriciens de faire mesurer leur pression oculaire à partir de 40 ans, voire avant 40 ans en cas d'antécédents familiaux de glaucome.

Jusqu'à présent, le traitement consiste à mesurer la tension oculaire lorsqu'elle est en cause et à utiliser des gouttes ophtalmiques. Dans quelle mesure ces traitements permettent-ils de prévenir la cécité ?

Des études ont montré que l'on peut prévenir la progression du glaucome et la perte de vision en diminuant la pression oculaire. Il existe trois grands types de traitement du glaucome : le médical avec des gouttes ophtalmiques, le laser et la chirurgie. La plupart des patients souffrant de glaucome commencent généralement par des gouttes ophtalmiques pour diminuer leur pression oculaire. Si les gouttes ne suffisent pas à faire baisser la pression oculaire, le laser et la chirurgie peuvent être utilisés pour réduire cette pression oculaire dans le glaucome.

Quel est le traitement du glaucome à pression normale ?

Il est très important d'évaluer soigneusement les patients suspectés de glaucome à pression normale. Une épaisseur cornéenne centrale fine peut sous-estimer la mesure de la pression oculaire chez les patients, de sorte que la pression oculaire réelle est plus élevée que la valeur mesurée. Il existe également d'autres maladies oculaires pouvant imiter le glaucome à pression normale telles que les neuropathies optiques héréditaires, les tumeurs cérébrales comprimant le nerf optique, les infections, les déficits toxiques et métaboliques, ainsi que les événements vasculaires. Comme les patients souffrant de glaucome à pression élevée, les patients ayant un glaucome à pression normale commencent généralement par des gouttes ophtalmiques pour diminuer davantage leur pression oculaire. Si les gouttes ne suffisent pas à faire baisser la pression oculaire, le laser et la chirurgie peuvent être utilisés comme traitement.

La cécité est-elle toujours l'issue finale du glaucome, qu'il soit à pression normale ou non ?

Si le glaucome à pression élevée ou à pression normale est détecté et traité tôt, cela peut prévenir sa progression et la cécité irréversible, de sorte que les patients peuvent conserver un bon niveau de vision tout au long de leur vie.

Vous êtes venue à Maurice avec des implants ? Comment fonctionnent-ils et sont-ils destinés au glaucome à pression élevée, à pression normale, ou aux deux ?

J'ai apporté dix implants Preserflo MicroShunt à Maurice cette année. Il s'agit d'une nouvelle chirurgie du glaucome actuellement indisponible à Maurice et ces implants peuvent être utilisés aussi bien chez les patients souffrant de glaucome à pression élevée que chez ceux ayant un glaucome à pression normale. L'intervention consiste à insérer un petit tube dans l'oeil afin d'évacuer l'excès de liquide oculaire et de diminuer la pression oculaire. C'est une chirurgie plus sûre qui comporte, dans l'ensemble, un risque plus faible de complications entraînant la cécité, comparée à la trabéculectomie traditionnelle, chirurgie consistant à créer une nouvelle voie d'évacuation de l'humeur aqueuse pour réduire la pression intraoculaire utilisée dans le traitement du glaucome.

Les blocages que vous avez rencontrés dans le service public vous ont-ils découragée ?

Non, nous ne le prenons pas ainsi. Au contraire, mon frère et moi remercions le ministère de la Santé pour son soutien dans nos missions. Nous avons été encouragés par le soutien du Premier ministre en faveur de l'amélioration des soins ophtalmologiques à Maurice. Nous sommes également reconnaissants envers les organisations non gouvernementales à l'échelle locale telles que les Swiss Medical Services, le Rotary et le Lions Club pour leur soutien dans nos missions.

Êtes-vous repartie avec les implants ?

Les dix implants Preserflo destinés au glaucome sont réservés aux patients souffrant de glaucome à l'hôpital ophtalmologique de Moka (Moka Eye Hospital). Je prévois d'effectuer de nouvelles interventions chirurgicales sur des patients souffrant de glaucome à l'hôpital ophtalmologique de Moka lors de notre prochaine mission.

Y a-t-il des choses dans l'alimentation que les personnes souffrant de glaucome ne devraient pas consommer ou encore des aspects du lifestyle qu'elles devraient modifier ?

Il n'existe actuellement aucune donnée scientifique probante démontrant que certains aliments accélèrent la progression du glaucome. Un vaste essai clinique est actuellement en cours sur le rôle des compléments de vitamine B3 pour aider à protéger le nerf optique des dommages liés au glaucome mais les résultats n'ont pas encore été publiés.

Quels sont les développements futurs dans le traitement de cette maladie ?

Il y a eu plusieurs nouveaux développements médicaux, laser et chirurgicaux dans le traitement du glaucome. Sur le plan médical, on trouve de nouveaux types de gouttes ophtalmiques antiglaucomateuses et des implants à libération prolongée de médicament. Sur le plan du laser, on trouve le laser de trabéculoplastie sélective (*Selective Laser Trabeculoplasty, SLTv) et sur le plan chirurgical, de nouveaux tubes et implants pour le glaucome.

En quoi ces nouveaux traitements diffèrent-ils des anciens et quel est leur apport ?

Les inhibiteurs de kinases Rho constituent une nouvelle classe de collyres destinés à faire baisser la pression oculaire dans le glaucome. Durysta et iDose TR sont de nouveaux implants à libération prolongée de médicaments, qui diffusent lentement des substances abaissant la pression oculaire, réduisant ou éliminant ainsi la nécessité de gouttes quotidiennes et améliorant de ce fait l'observance des patients. La SLT est un nouveau type de laser efficace et sûr pour diminuer la pression oculaire dans le glaucome. La SLT réduit ou élimine la nécessité de gouttes quotidiennes et améliore ainsi l'observance des patients. Finalement, le Preserflo MicroShunt est une chirurgie plus sûre, comportant un risque plus faible de complications cécitantes, comparée à la chirurgie classique de trabéculectomie dans le glaucome.

Pensez-vous qu'il existera un jour un remède contre cette grave maladie oculaire ?

Des recherches sont menées pour réparer et régénérer le nerf optique dans le glaucome, mais il n'existe actuellement aucun remède connu contre cette maladie. La détection précoce et le traitement sont donc essentiels pour faire baisser la pression oculaire et prévenir la cécité irréversible liée au glaucome.