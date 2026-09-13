Ile Maurice: Saisie de cannabis présumé estimée à Rs 420 000

Une opération antidrogue menée par les éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de l'Eastern Division a abouti à l'arrestation de Choramun Indradev, 43 ans, ainsi qu'à la saisie de 280 grammes de feuilles soupçonnées d'être du cannabis, dont la valeur marchande est estimée par la police à Rs 420 000. L'intervention a eu lieu le jeudi 10 septembre à Mare-aux-Goyaves.

Cette opération « Knock Down » a été menée par une équipe de la DCIU Eastern Division sous la supervision de hauts responsables de la police. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une affaire présumée de trafic de drogue signalée au poste de police de Camp-de-Masque. Dans le cadre de cette enquête, les policiers, munis d'un mandat de perquisition dûment signé et scellé par un magistrat de la District Court de Moka, se sont rendus au domicile de Choramun Indradev, chauffeur de profession et habitant Mare-aux-Goyaves.

Après avoir décliné leur identité et expliqué au quadragénaire les raisons de leur présence, les membres de la DCIU ont procédé à une fouille des lieux en sa présence. C'est au cours de cette perquisition que les policiers auraient découvert, dans une pièce de la maison, un plateau en aluminium sur lequel se trouvait une certaine quantité de feuilles vertes soupçonnées d'être du cannabis.

Les policiers ont par la suite poursuivi la fouille de la maison, mais aucun autre objet incriminant n'aurait été découvert. La substance suspecte a été saisie et sécurisée par les enquêteurs afin d'être utilisée comme pièce à conviction. La saisie affiche un poids total de 280 grammes. Selon les estimations des autorités, sa valeur marchande s'élèverait à environ Rs 420 000.

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À la suite de son arrestation, Choramun Indradev a été conduit au CID de Brisée-Verdière, où il a été remis aux enquêteurs pour la suite de l'enquête. Après les procédures d'usage, il a été maintenu en détention sur ordre d'un responsable de la police.

L'enquête policière se poursuit.