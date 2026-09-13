Cote d'Ivoire: Fonciers à Anyama 4 Croix - Mory Soumahoro réaffirme sa position face à Touré Ahmed Bouah

La bataille judiciaire autour du contentieux foncier d'Anyama 4 Croix continue de susciter de vives réactions. Au lendemain de la prise de parole de Touré Ahmed Bouah de Sophia SA, Mory Soumahoro d'ESTP a organisé, ce jeudi 10 septembre 2026, une visite de terrain à l'intention des médias afin de présenter sa version des faits et de répondre aux accusations portées contre lui.

Conduisant la délégation sur les différents sites concernés, le directeur général de l'entreprise, Mory Soumahoro, a réaffirmé sa position dans cette affaire qui l'oppose à Touré Ahmed Bouah et à la société Sophia SA. Il a notamment justifié la saisine du Pôle pénal économique et financier (Ppef), estimant que les faits relèvent d'une infraction pénale plutôt que d'un simple différend commercial.

Selon lui, ESTP aurait été induite en erreur par des documents fonciers dont la validité est aujourd'hui contestée. « Nous avons porté plainte au Ppef parce que nous estimons avoir été victimes d'une escroquerie. Les documents qui nous ont été présentés nous ont conduits à engager des investissements importants », a déclaré Mory Soumahoro.

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Présente lors de cette visite, Ouattara Ahoua, partenaire financière de l'entreprise, a appelé les autorités à faciliter le règlement du dossier. Elle estime qu'une issue rapide constituerait un signal fort en faveur des investisseurs nationaux ainsi que de la diaspora ivoirienne.

« J'ai investi plusieurs centaines de millions de Fcfa dans ce projet, comme d'autres investisseurs qui attendent toujours de pouvoir disposer de leurs parcelles. Nous avons agi sur la base des documents qui nous avaient été présentés », a-t-elle expliqué.

La visite a conduit les journalistes sur deux sites distincts : un premier situé sur le terroir du village d'Ahouabo et un second correspondant à une parcelle de 346 hectares au centre de la controverse foncière d'Anyama 4 Croix.

Accompagné de plusieurs propriétaires coutumiers, Mory Soumahoro a soutenu que les travaux exécutés par Estp ont été réalisés dans le périmètre couvert par le mandat qui lui avait été confié. Il affirme toutefois avoir découvert par la suite que les terrains concernés auraient déjà fait l'objet d'autres transactions.

« Si j'avais été informé que cette parcelle avait déjà été cédée à des sociétés d'État, je ne me serais jamais engagé dans cette opération », a-t-il insisté.

Il a rappelé que sa société ESTP a déposé, le 17 août 2026, une plainte auprès du parquet près le Pôle pénal économique et financier pour faux, usage de faux et escroquerie. L'entreprise indique chercher à protéger un investissement évalué à 1,79 milliard de Fcfa.