Cote d'Ivoire: Électricité - Le programme NEDA consolide le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale

Dans le cadre du suivi du Programme National de Numérisation et d'Accès à l'Électricité (Neda), une délégation de la Banque mondiale a effectué une visite de terrain les 7 et 8 septembre 2026 dans les villes de Korhogo, Ferkessédougou et Bouaké. Cette mission s'inscrit dans la continuité de la coopération entre l'institution financière internationale et l'État de Côte d'Ivoire pour le développement du secteur électrique.

Porté par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le programme Neda vise à renforcer les infrastructures énergétiques nationales et à améliorer l'accès des populations à l'électricité. Financé par la Banque mondiale selon l'approche Programme pour les Résultats (PforR), il est mis en oeuvre par CI-ENERGIES.

Au cours de cette mission, la délégation a visité le poste source de Korhogo afin de constater l'évolution des travaux liés au renforcement, à la sécurisation et à la numérisation des installations électriques. Les échanges se sont ensuite poursuivis au poste source de Ferké, avant de s'achever à Bouaké où l'accent a été mis sur les réalisations de la composante Distribution du programme, notamment les opérations d'électrification dans plusieurs localités.

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À Bouaké, les représentants de la Banque mondiale ont également rencontré des bénéficiaires des projets afin d'évaluer les retombées des travaux sur les communautés concernées et de recueillir leurs préoccupations, en particulier sur les questions sociales.

Selon les responsables du programme, le taux global d'exécution des activités atteint désormais 78,40 %, un niveau de réalisation jugé satisfaisant par les différentes parties prenantes.

Cette mission vient ainsi confirmer la solidité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale dans le secteur de l'électricité. Elle traduit également la volonté du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de poursuivre ses efforts de mobilisation des partenaires au développement afin d'accompagner les priorités nationales en matière d'infrastructures énergétiques et d'amélioration des conditions de vie des populations.