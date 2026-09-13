Cote d'Ivoire: Impact IA 2026 - La Côte d'Ivoire passe de la réflexion à l'action avec 77 cas d'usage prioritaires

Trois jours de travaux à Abidjan, pour la 2e Conférence nationale sur l'intelligence artificielle. Les travaux des trois jours ont débouché sur l'identification de 77 cas d'usage prioritaires et la signature d'un pacte entre acteurs publics et privés.

Le gouvernement entend désormais accélérer la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de l'IA, avec une feuille de route attendue dans les trois prochaines semaines.

A partir de là, l'on peut affirmer que la Côte d'Ivoire veut désormais faire de l'intelligence artificielle un levier concret de transformation économique et sociale. C'est le message porté par le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, lors de la cérémonie de clôture de la deuxième Conférence nationale sur l'intelligence artificielle, IMPACT IA 2026, tenue le 11 septembre à Latrille Events, à Cocody.

Pendant trois jours, fut-il le souligner, représentants de l'État, entreprises, chercheurs et partenaires techniques ont réfléchi aux applications concrètes de l'IA dans plusieurs secteurs stratégiques. Au terme des échanges, un portefeuille de 77 cas d'usage prioritaires a été retenu. Ces projets concernent notamment l'administration publique, l'agriculture, la santé, l'éducation et les services destinés aux populations.

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Pour Djibril Ouattara, le temps du débat sur l'opportunité d'adopter l'intelligence artificielle est désormais révolu. Selon lui, l'enjeu consiste aujourd'hui à accélérer son adoption afin de permettre à la Côte d'Ivoire de rejoindre les nations qui maîtrisent cette révolution technologique.

Les travaux d'IMPACT IA 2026 s'inscrivent dans le cadre des orientations définies par le Premier ministre Robert Beugré Mambé à l'ouverture de la conférence. Celui-ci avait demandé la définition d'un portefeuille de projets prioritaires, l'identification des conditions de leur réussite, l'élaboration d'une feuille de route nationale assortie d'une budgétisation ainsi que la mobilisation durable du secteur privé et du monde de la recherche.

Dans cette dynamique, le ministre a annoncé la tenue d'une nouvelle rencontre dans un délai de trois semaines afin de valider une feuille de route consensuelle destinée à encadrer l'opérationnalisation des projets retenus.

La conférence a également été marquée par la signature d'un pacte d'engagement réunissant l'ensemble des parties prenantes. Cet accord vise à renforcer la coopération entre institutions publiques, entreprises privées, centres de recherche et acteurs technologiques autour du développement de l'IA en Côte d'Ivoire.

Évoquant le partenariat conclu avec l'entreprise française Mistral, Djibril Ouattara a insisté sur la nécessité de privilégier l'efficacité tout en préservant les intérêts nationaux. Il a rappelé que cette collaboration n'affecte en rien la souveraineté technologique du pays.

Le ministre a d'ailleurs consacré une large partie de son intervention à cette notion de souveraineté numérique. Selon lui, celle-ci ne signifie pas l'autosuffisance, mais plutôt la capacité à comprendre, maîtriser, contrôler et faire évoluer les technologies utilisées. Cette approche met l'accent sur le transfert de compétences, la montée en expertise des acteurs locaux et la capacité du pays à développer ses propres solutions.

L'ambition affichée est de bâtir un véritable écosystème national de l'intelligence artificielle reposant sur des infrastructures adaptées, des experts ivoiriens qualifiés, des outils de développement maîtrisés ainsi que des modèles d'IA répondant aux réalités locales. À terme, le gouvernement envisage la création de modèles linguistiques spécifiquement conçus pour les contextes administratifs, économiques et culturels ivoiriens.

Djibril Ouattara a également lancé un appel au secteur privé, invité à jouer un rôle moteur dans cette transformation. Les entreprises sont encouragées à investir davantage dans l'intelligence artificielle, à former leurs collaborateurs et à intégrer ces technologies dans leurs processus afin de stimuler l'innovation et la création d'emplois.

Au-delà des ambitions, le gouvernement mise sur une démarche pragmatique fondée sur l'expérimentation rapide et l'amélioration continue. Les premiers projets visent notamment à faciliter l'accès aux services publics, optimiser l'exploitation des données de santé, renforcer les outils pédagogiques destinés aux élèves et étudiants, et accompagner les agriculteurs dans leurs décisions de production et de commercialisation.

En clôturant les travaux, le ministre a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire d'être actrice plutôt que spectatrice de la révolution de l'intelligence artificielle. Le prochain rendez-vous, annoncé dans trois semaines, devra permettre de transformer les 77 cas d'usage identifiés en projets concrets, financés et déployés sur le terrain.