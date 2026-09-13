Cote d'Ivoire: Niakara - Cinq ans de prison ferme pour trois personnes reconnues coupables de séquestration et d'extorsion de fonds

Le Tribunal de première instance (TPI) de Katiola a condamné, le mercredi 9 septembre 2026, selon le confrère Aip, trois personnes, dont un gendarme en fonction à Niakara, à cinq ans de prison ferme et à une amende de deux millions de Fcfa chacune pour des faits de séquestration et d'extorsion de fonds.

Parmi les condamnés figure le maréchal des logis (MDL) T. Moussa, en service à l'Escadron mobile 2/3 de Niakara. Les deux autres prévenus sont identifiés comme K. K. Jean de Dieu et C. Zié.

Selon les éléments du dossier, l'affaire trouve son origine dans une intervention au cours de laquelle une substance présentée comme de la drogue aurait été découverte sur un jeune habitant de Niakara, dénommé C.M. Après cette interpellation, celui-ci aurait été maintenu en rétention en dehors de tout cadre légal.

Pour obtenir la libération de son fils, sa mère, C.A., aurait versé la somme de 300 000 Fcfa aux mis en cause. Une fois remis en liberté, C.M. a affirmé avoir été accusé à tort et s'est déclaré disposé à défendre son innocence devant les juridictions compétentes.

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Estimant avoir été victime d'une extorsion de fonds, le jeune homme et sa mère ont saisi les autorités compétentes. Une plainte a ainsi été déposée le 26 août afin de faire la lumière sur les circonstances de l'affaire.

Dans le cadre des démarches engagées auprès des autorités locales, les trois mis en cause ont par la suite restitué les 300 000 Fcfa à C.A. Cette restitution n'a toutefois pas mis fin aux poursuites judiciaires engagées contre eux.

À l'issue d'un procès tenu entre 11h30 et 13h30, le TPI de Katiola a reconnu les trois prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La juridiction leur a infligé à chacun une peine de cinq années d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de deux millions de Fcfa. La décision demeure susceptible de recours conformément aux dispositions légales en vigueur.