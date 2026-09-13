Cote d'Ivoire: Cocody Angré - Un incendie dans une chambre fait cinq morts et deux blessés graves

12 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Un drame s'est produit dans la commune de Cocody, précisément à Angré, derrière le stade, dans la matinée du samedi 12 septembre 2026. Un incendie survenu dans une chambre a causé la mort de cinq personnes et fait deux blessés graves, selon les secours.

Alertée à 5h51, la 1ère Compagnie d'Incendie et de Secours de l'Indénié s'est rapidement rendue sur les lieux du sinistre. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que le feu avait déjà été éteint.

Le bilan établi par les secours fait état de sept victimes, dont cinq décès certains. Les deux autres victimes, retrouvées inconscientes, ont été prises en charge par l'Ambulance de Réanimation (AR 11) avant d'être évacuées en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody pour recevoir les soins nécessaires.

Outre l'ambulance de réanimation, un officier de garde ainsi que les forces de police ont été mobilisés sur les lieux. L'officier de permanence et le colonel de garde ont également été informés de la situation.

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À la suite de ce drame, les services de secours rappellent que lors d'un incendie, le principal danger ne provient pas toujours des flammes, mais surtout des fumées. L'inhalation de gaz toxiques et le manque d'oxygène constituent en effet les premières causes de mortalité lors des incendies domestiques.

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