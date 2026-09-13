Afrique: Port du casque et respect du Code de la route -Le message fort lancé à Yamoussoukro au cours d'une caravane de sensibilisation

La caravane de sensibilisation à la sécurité routière, initiée par l'opérateur de paris sportifs Betclic Côte d'Ivoire, poursuit son déploiement à travers les villes de l'intérieur du pays. Après des étapes à Ferkessédougou, Man et Gagnoa, elle fera escale à Yamoussoukro le samedi 12 septembre 2026.

Cette initiative est consacrée à la prévention des accidents de la circulation impliquant les conducteurs de motos et de tricycles. Elle combine des actions de sensibilisation au respect des règles de conduite avec la distribution de casques de protection aux usagers.

Selon les organisateurs, les trois premières étapes de la caravane ont permis la distribution de 4 500 casques à Ferkessédougou, Man et Gagnoa. Les activités ont également réuni des autorités administratives, des services techniques de l'État, des associations de conducteurs ainsi que des acteurs communautaires autour des questions liées à la sécurité routière.

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À Yamoussoukro, la cérémonie se tiendra sur la place Jean-Paul II en présence de plusieurs responsables administratifs et techniques, notamment des représentants de la mairie, de la préfecture, de la direction régionale des Transports et de l'Office national de la protection civile. Elle sera suivie d'une séance de sensibilisation et d'une remise de casques aux associations de motos-taxis de la ville.

Les accidents impliquant les engins à deux et trois roues demeurent un défi majeur en matière de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Les campagnes de sensibilisation mettent notamment l'accent sur le port du casque, le respect du Code de la route et l'adoption de comportements prudents sur les axes routiers.

Après l'étape de Yamoussoukro, la caravane doit se poursuivre à Abengourou le 13 octobre 2026, marquant la dernière étape de cette deuxième édition. Au total, 8 000 casques devraient être distribués dans le cadre de l'opération.