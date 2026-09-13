Soudan: Des Soudanais au Japon remettent 300 règles en braille à l'Institut Al - Nour pour les aveugles

- Les Soudanais vivant au Japon, en coordination avec l'ambassade du Soudan à Tokyo et l'organisation CAPEDS pour les aveugles ont été remises 300 règles en braille à l'Institut Al-Nour pour les aveugles, à Bahri (Khartoum Nord).

D'autres équipements et fournitures pédagogiques sont en cours de préparation pour être envoyés à l'institut dans les prochains jours. Les efforts de la communauté soudanaise au Japon devraient également se poursuivre afin d'apporter un soutien supplémentaire à l'établissement.

L'ambassadeur du Soudan à Tokyo, Al-Rayah Hidaoub, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance aux Soudanais du Japon ainsi qu'à CAPEDS pour les aveugles. Il a également remercié la compagnie Badr Airlines pour le transport gratuit du matériel et pour avoir suivi les procédures de dédouanement à l'aéroport de Khartoum.