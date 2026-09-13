Soudan: L'organe national des droits de l'homme entame sa tournée des États

- Une délégation de l'organe national des droits de l'homme, conduite par son rapporteur et chef de l'administration des droits de l'homme et du droit international humanitaire, le conseiller Yasser Sayed a entamé ses visites dans les États, afin d'évaluer son niveau de préparation à l'élaboration du rapport national.

C'etait dans le cadre des préparatifs en vue du lancement des ateliers régionaux, la délégation des son arrivée à l'État de Gezira a tenu une réunion avec le secrétaire général du gouvernement de l'État et les parties concernées. M. Yasser a présenté une note d'information sur l'Examen périodique universel, le rapport national et le rôle attendu des États dans la mise en oeuvre des recommandations.

De son côté, la conseillère générale Rehab Awad Al-Karim, coordinatrice du comité de préparation du rapport dans l'État, a présenté un exposé détaillé sur les dispositions prises. Elle a indiqué que le premier atelier sera une séance d'information destinée aux membres du comité chargé de préparer ce rapport.

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La conseillère générale Khadija Al-Fadil a souligné que ces ateliers visent à associer tous les États du Soudan à la mise en oeuvre des recommandations du troisième cycle de l'Examen périodique universel et à les intégrer au quatrième rapport national.