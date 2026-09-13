Soudan: Le vice-ministre chinois des Ressources naturelles visite le pavillon du Soudan au Salon international des mines

Tianjin, 12 Sept. 2026 (SUNA) - Le vice-ministre chinois des Ressources naturelles a visité le pavillon du Soudan au Salon et à la Conférence internationale chinoise des mines 2026, à Tianjin, où il a été accueilli par le ministre des Mines, Nouraldaiem Mohamed Ahmed Taha, en présence de responsables du secteur et de membres de la délégation soudanaise.

Il s'est informé sur le potentiel géologique et minier du Soudan et les opportunités d'investissement dans l'exploration, la production et la transformation des minerais. M. Taha a souligné l'importance de l'expertise et des technologies chinoises dans l'exploration géologique, la prospection géophysique et l'évaluation des ressources, afin de développer le secteur et d'accroître la valeur ajoutée des ressources minières soudanaises.

Le vice-ministre chinois a exprimé son intérêt pour le potentiel minier du Soudan et souligné l'importance de renforcer les échanges entre les institutions des deux pays. Le pavillon soudanais a par ailleurs suscité un vif intérêt auprès des entreprises, investisseurs et experts chinois, notamment pour les perspectives de coopération dans l'exploration, l'exploitation minière, les services et les technologies minières.

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La participation du Soudan s'inscrit dans les efforts du ministère des Mines pour élargir ses partenariats, attirer les investissements et les technologies modernes et contribuer au développement du secteur et de l'économie nationale.