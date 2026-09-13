Burundi/Soudan: Al-Hilal remporte une deuxième victoire face à Aigle Noir (Burundi) et se qualifie pour le tour suivant de CAF

12 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Kigali, 12 Sept 2026 (SUNA) - L'equipe Soudais de football 'Al-Hilal' s'est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF après avoir remporté une nouvelle victoire cet après-midi face à Aigle Noir (Burundi), s'imposant 1-0 lors du match retour du tour préliminaire au stade Amahoro de Kigali, au Rwanda.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 43e minute de la première mi-temps par Ahmed Salem, servi par Samoura, qui a décoché une puissante frappe du gauche. Al-Hilal a dominé la première période, malgré un manque d'efficacité offensive. L'équipe rwandaise n'a pas réussi à rivaliser avec la maîtrise du jeu d'Al-Hilal, et la pause s'est terminée sur le score de 1-0 en faveur d'Al-Hilal.

En seconde période, les Rwandais se montrèrent plus entreprenants et tentèrent de se montrer dangereux face au but d'Al-Hilal, mais l'expérience du gardien et de la défense adverse empêcha les visiteurs de concrétiser leurs occasions. L'entraîneur d'Al-Hilal effectua plusieurs changements pour tenter d'augmenter le score de son équipe, mais sans succès. La rencontre se termina donc sur une victoire d'Al-Hilal, qui affrontera au tour suivant le vainqueur du match entre Aiglon (Tchad) et Cedama (Éthiopie).

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Le match aller, au Burundi, s'était soldé par une victoire 2-0 d'Al-Hilal.

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