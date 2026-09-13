Afrique de l'Est: Le Soudan condamne l'attaque contre le pipeline pétrolier 'Est-Ouest' en Arabie saoudite

Khartoum, 12 Sept 2026 (SUNA) -- Le ministère soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque qui a visé le pipeline pétrolier « Est-Ouest » en Arabie saoudite, pays frère.

Le Soudan a réaffirmé son refus total des attaques contre les infrastructures civiles, vitales et économiques, estimant qu'elles constituent une violation flagrante de la souveraineté du Royaume et une menace grave pour sa sécurité et sa stabilité.

Dans son communiqué, le ministère a exprimé la solidarité pleine et entière du Soudan avec l'Arabie saoudite, tout en affirmant le droit du Royaume à protéger sa sécurité, sa souveraineté et ses acquis. Le texte souligne également que de tels actes représentent une dangereuse escalade, rejetée par Khartoum, car elle menace la paix et la sécurité régionales.

Le Soudan a enfin renouvelé son rejet de toutes les formes d'agression et d'escalade, appelant au respect de la souveraineté des États, de l'intégrité de leurs territoires et de la sécurité de leurs installations vitales.