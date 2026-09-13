Soudan: Le vice-ministre chinois des ressources naturelles visite le pavillon soudanais au salon international des mines

Tianjin, 12 Sept 2026 (SUNA) -- Le vice-ministre des Ressources naturelles de la République populaire de Chine a visité le pavillon du Soudan, installé dans le cadre du Congrès et salon international chinois des mines 2026, à Tianjin. Il a été accueilli par le ministre soudanais des Mines, M. Nouraldine Taha, en présence de plusieurs responsables du secteur minier et des membres de la délégation soudanaise.

Au cours de la visite, le responsable chinois a pris connaissance du contenu du pavillon, qui présente les atouts géologiques et miniers du Soudan ainsi que les opportunités d'investissement dans l'exploration, la production et la transformation minière. Le pavillon met également en avant les efforts de modernisation du secteur et l'usage des technologies récentes.

Le ministre des Mines a souligné l'importance de tirer parti de l'expertise et des technologies chinoises en matière d'exploration géologique, de prospection géophysique et d'évaluation des ressources, afin de renforcer le secteur et d'accroître la valeur ajoutée des richesses minières soudanaises.

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De son côté, le vice-ministre chinois a exprimé son intérêt pour le potentiel minier du Soudan et a appelé à un renforcement des échanges institutionnels entre les deux pays. Le pavillon soudanais a suscité un vif intérêt auprès d'entreprises, d'investisseurs et d'experts chinois.