Cameroun: Elise Pokossy Doumbé aux femmes - Brisez le silence

Marraine du Réseau des Associations Féminines de Douala 5e (RAFED 5), la députée Élise Pokossy Doumbé a échangé, le 8 septembre 2026 à Douala, avec les femmes du réseau autour du thème « Femmes du RAFED 5, actrices du changement : ensemble contre les violences faites aux femmes ».

Une rencontre de sensibilisation marquée par la gravité des chiffres sur les violences faites aux femmes et par un appel solennel à briser le silence, à refuser la résignation et à s'engager pleinement pour le changement.

C'est dans un contexte national particulièrement préoccupant que s'est tenue cette rencontre. Du 17 au 23 août 2026, plus de 60 cas de féminicides auraient été recensés à travers le Cameroun, suscitant une vive émotion au sein de l'opinion publique.

Face à l'ampleur de cette situation, le mot-clé StopFéminicides s'est rapidement imposé comme un véritable cri de mobilisation. Des personnalités publiques, des acteurs politiques et de nombreuses organisations de la société civile ont relayé l'alerte, tandis qu'une partie croissante de la population appelle à une réponse législative urgente et à l'adoption d'un cadre juridique spécifique pour renforcer la protection des femmes contre les violences.

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Face à cette réalité, l'Honorable Pokossy Doumbé a rappelé son engagement de parlementaire qui est celui de porter la voix des femmes à l'Assemblée nationale et soutenir toute initiative renforçant leur protection juridique.

Pour donner du sens à son engagement, la députée a convoqué la mémoire de Gisèle Halimi, avocate et ancienne parlementaire française, figure qui a marqué sa jeunesse. D'elle, elle retient une phrase devenue un mot d'ordre : « Ne vous résignez jamais ! » une injonction qu'elle a reprise devant les femmes du RAFED 5 comme fil conducteur de la rencontre.

L'élue a tenu à saluer le rôle des femmes engagées dans les associations et la société civile, qu'elle a qualifiées de premier rempart contre la violence dans les quartiers, bien avant l'intervention de la police, de la justice ou des structures hospitalières. Un travail quotidien d'écoute, d'accompagnement, d'orientation, de protection, et parfois d'hébergement d'urgence, souvent invisible mais déterminant.

Pour l'Honorable Pokossy Doumbé, ce contexte d'urgence doit pousser les femmes à s'interroger sur la place qu'elles entendent occuper dans la société camerounaise moderne. Elle s'est appuyée sur les propos tenus par le président de la République lors de son discours de prestation de serment, désignant le mandat en cours comme celui des jeunes et des femmes.

Cette volonté politique affirmée au sommet de l'État doit, selon elle, devenir un véritable levier d'action collectif, pour briser le silence et s'imposer comme actrices sociales incontournables face aux violences.

Entre hommage aux militantes de terrain, référence historique à Gisèle Halimi et appel à la mobilisation politique, l'intervention de l'Honorable Élise Pokossy Doumbé s'inscrit dans un climat national marqué par l'urgence des féminicides. Un message clair adressé aux femmes du RAFED 5 : la responsabilité du changement leur appartient, et le moment d'agir est maintenant.

Combien de féminicides ont été recensés au Cameroun en 2026 ?

Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a enregistré 50 féminicides entre janvier et avril 2026. Les organisations de la société civile estiment que le total annuel a dépassé les 60 cas. Huit femmes ont été tuées en huit jours en août 2026.

Qui est Élise Pokossy Doumbé ?

Élise Pokossy Doumbé (née Ndongo Moutome) est députée de Wouri-Est à l'Assemblée nationale du Cameroun. Elle est marraine du Réseau des Associations Féminines de Douala 5e (RAFED 5) et siège également au Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement.

Qu'est-ce que le RAFED 5 ?

Le RAFED 5 est le Réseau des Associations Féminines de Douala 5e. Il regroupe des associations de femmes engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accompagnement des victimes et l'autonomisation économique.

Une loi spécifique sur les féminicides existe-t-elle au Cameroun ?

Non. Un avant-projet de loi contre les violences basées sur le genre est en préparation depuis 2023. Il est toujours en examen dans les services du Premier ministre. Le SDF a déposé une proposition de loi en août 2026, et le collectif Stop Féminicides 237 en réclame une depuis plusieurs années.