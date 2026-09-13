Fort d'une première décennie consacrée à la construction et à l'ancrage continental, le Tunisia Africa Business Council (Tabc) change de paradigme. À l'horizon 2030, l'organisation ambitionne de se muer en un véritable écosystème de projets, porté par des consortiums sectoriels, une banque d'affaires dédiée et une holding unifiée.

L'expérience acquise au cours de ces dix dernières années a permis de dégager un enseignement fondamental : si l'organisation d'événements, la conduite de missions et les mises en relation ont été nécessaires, le Tabc doit aujourd'hui aller plus loin. Face aux mutations considérables que traverse l'Afrique -- dont les besoins en infrastructures, énergie, eau, technologies, santé, éducation, agriculture, logement et mobilité sont immenses --, la Tunisie se doit de passer à la vitesse supérieure.

Du sur mesure individuel à la force collective

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Anis Jaziri, président du Tabc, la décennie à venir doit être celle de la transformation et du changement d'échelle. Le défi réside dans un double basculement stratégique : passer d'une logique de prospection à une logique de projets; évoluer de la simple mise en relation vers la création de consortiums; Transiter de l'exportation classique vers l'implantation et l'investissement; Délaisser l'action individuelle au profit d'une dynamique collective et d'une offre tunisienne intégrée et structurée.

Cette évolution constitue l'enjeu majeur du prochain cycle de l'organisation, qui entend devenir bien plus qu'un simple réseau économique, mais un véritable catalyseur de développement pour les entreprises tunisiennes sur le continent.

Les grands axes de la stratégie 2030

La feuille de route du Tabc pour les cinq prochaines années s'articule autour de plusieurs orientations prioritaires, a précise le président de l'organisation.

Il s'agit, notamment de renforcer la présence permanente en Afrique à travers des relais et des partenariats locaux solides; accompagner individuellement les entreprises, de l'identification de l'opportunité jusqu'à l'implantation concrète; développer des consortiums sectoriels tunisiens capables de répondre collectivement aux grands projets africains -- notamment dans la technologie, le tourisme, l'enseignement supérieur, la santé et l'industrie; rapprocher les projets des financements, en mobilisant les banques, les fonds d'investissement, les institutions financières de développement et les mécanismes de garantie; promouvoir la coopération triangulaire pour positionner la Tunisie en tant que hub incontournable pour les investisseurs internationaux désireux de s'implanter en Afrique; améliorer la bancabilité des projets africains en renforçant les capacités d'identification et de structuration; pérenniser la Fita (Financing, Investment and Trade in Africa) en tant que grand rendez-vous international incontournable de financement et de partenariat.

Vers une banque d'affaires et un Tabc Holding

Pour concrétiser cette ambition et surmonter le défi crucial du financement, Anis Jaziri a annoncé des mesures concrètes. À l'horizon 2028-2029, une banque d'affaires verra le jour afin d'accompagner spécifiquement les consortiums sectoriels et les entreprises sur les marchés africains. Dans la foulée, le point d'orgue de cette stratégie sera marqué en 2030 par la création de «Tabc Holding», une structure faîtière destinée à rassembler et fédérer l'ensemble de ces consortiums pour propulser l'expertise tunisienne au sommet de la compétitivité continentale.