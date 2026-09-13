Tunisie: Prêts sur l'honneur à partir du 1er octobre - Bancariser les exclus du système financier

Dès le 1er octobre 2026, le secteur bancaire tunisien déploiera le nouveau dispositif des « crédits sur l'honneur » à taux zéro, encadré par la loi n°41-2024, le décret n°2026-148 et la circulaire 8-2026 de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Pour financer cette mesure, les établissements bancaires devront affecter au moins 8 % de leurs bénéfices de l'exercice précédent, représentant un fonds global estimé à 120 millions de dinars.

Des conditions d'octroi assouplies

Entièrement exonérés d'intérêts, de garanties et de frais de dossier, ces micro-financements prévoient des remboursements échelonnés sur 24 mois au maximum, assortis d'une période de grâce pouvant aller jusqu'à 6 mois. La législation fixe des plafonds de financement distincts selon le profil du demandeur.

Pour garantir la transparence et simplifier les démarches, l'ensemble des candidatures sera centralisé sur une plateforme numérique dédiée dès le jour du lancement.Un levier d'inclusion financière au succès discuté

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Avec un taux de bancarisation stagnant autour de 36 % à 37 % selon la Banque Mondiale et la BCT (et seulement 29 % chez les femmes), l'initiative suscite des avis partagés parmi les spécialistes du secteur . Pour l'expert Mohamed Nkhili, l'obligation de détenir un compte bancaire incitera les acteurs de l'économie informelle et les citoyens non bancarisés à rejoindre le système financier officiel, réduisant ainsi la dépendance aux transactions en liquide.

À l'inverse, l'expert-comptable Sofiène Warimi estime que la rigueur des critères de solvabilité et l'enveloppe budgétaire limitée restreindront le nombre de bénéficiaires à environ 12 000 personnes, un volume jugé trop faible pour résorber l'exclusion financière à grande échelle.