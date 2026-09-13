Tunisie: Ariana - Les établissements éducatifs font peau neuve avant la rentrée scolaire

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce dimanche 13 septembre 2026, les campagnes de nettoyage et d'aménagement se sont poursuivies dans divers établissements éducatifs, en préparation de la rentrée scolaire prévue après-demain, mardi, avec la participation des parents, du corps éducatif et de plusieurs autorités locales.

Un certain nombre de parents ont pris part à ces initiatives bénévoles en contribuant à la fourniture de matériel de nettoyage et de peinture, ainsi qu'en participant aux travaux de nettoyage, de construction, de transport et à d'autres tâches. À l'école Chotrana 1, des parents ont aidé au nettoyage et à l'aménagement des espaces de classe, dont trois avaient été démolis.

La déléguée régionale de l'éducation, Mahrezia Taïeb, a confirmé à la TAP que la majorité des établissements éducatifs du gouvernorat d'Ariana (écoles primaires, collèges et lycées) ont bénéficié de projets de maintenance et d'aménagement. Ils ont également été le théâtre aujourd'hui de campagnes de nettoyage et de préparation, à l'instar de l'école primaire Cité Chaker, du lycée Abou El Kacem Chebbi à Ettadhamen, de l'école Hédi Nouira, de l'école Riad Cité Ennour et du collège du 18-Janvier à Ettadhamen.

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La déléguée a précisé que la rentrée scolaire sera assurée aussi bien sur le plan pédagogique que sur celui des infrastructures, affirmant que les travaux en cours -- qui englobent la maintenance, la réhabilitation des clôtures et des constructions -- n'affecteront pas le bon déroulement de la rentrée.

Elle a également indiqué que plusieurs salles de classe avaient été endommagées par les inondations, ce qui a nécessité des travaux d'aménagement et de réparation, soulignant que l'ensemble des projets en cours vise principalement à garantir la sécurité des élèves et de l'équipe pédagogique.

Enfin, les nouveaux projets comprennent la création de deux nouvelles écoles primaires, à savoir l'école primaire Mnihla 3 et l'école de la Cité Hédi Nouira.

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