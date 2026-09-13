Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - 23 nouveaux établissements voient le jour

En vue de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l'Éducation a déployé d'importants moyens pour renforcer le réseau éducatif et moderniser ses infrastructures. Dans une intervention sur Diwan Fm ce dimanche 13 septembre, une source responsable au sein du ministère a annoncé la création de 23 nouveaux établissements scolaires, ainsi que la fourniture de 73 000 tables doubles neuves. Parallèlement, plus de 1 400 opérations de maintenance et d'extension ont été menées pour optimiser l'accueil des élèves.

Face aux défis climatiques, l'institution a également mis en place des programmes spécifiques afin d'anticiper les aléas météorologiques et de garantir la sécurité des infrastructures avant la saison des pluies. Dans ce cadre, 306 interventions préventives ont été finalisées pour sécuriser les sites exposés aux intempéries. En parallèle, 410 opérations d'urgence ont été déployées dans le cadre d'un dispositif de réponse rapide, visant à consolider la sécurité des locaux et à assurer la continuité des cours.

Selon le calendrier officiel publié par le ministère, le personnel enseignant des cycles primaire, préparatoire et secondaire rejoindra ses postes le lundi 14 septembre 2026. Les élèves feront quant à eux leur retour en classe le mardi 15 septembre 2026.