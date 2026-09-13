Afrique: Volley-ball - Championnat d'Afrique des Nations - La Tunisie pour la reconquête du titre

L'Egypte, tenant du titre, et l'Algérie, finaliste de la dernière édition, principaux concurrents des Tunisiens.

La Presse --Au départ, le championnat d'Afrique de volley-ball, seniors messieurs, ne devait pas avoir lieu en Tunisie, mais était initialement prévu à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. C'est la Confédération africaine de volley-ball (Cavb) qui a officiellement transféré cette compétition à Tunis et la joute se tiendra à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 septembre 2026.

Ce faisant, le tournoi fait office de phase qualificative majeure pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et pour la Coupe du monde de volley-ball de la Fivb 2027. Une aubaine donc pour des Tunisiens qui aspirent à reconquérir un titre perdu lors de la dernière édition. L'Égypte est en effet le dernier champion d'Afrique en titre, et ce, après avoir remporté l'édition 2023 en battant l'Algérie en finale. Sur ce, la Tunisie reste la sélection masculine la plus titrée d'Afrique avec 11 titres continentaux.

Vers une lutte à trois ?

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La Tunisie a donc saisi au vol la proposition de la Confédération africaine de volley-ball et s'est immédiatement mise en condition de le réussir tant sur le volet de l'organisation que sur le plan sportif. L'enjeu est de taille : la qualification à des compétitions majeures. En effet, selon le système de qualification, l'équipe la mieux classée à l'issue du championnat obtiendra une place directe en faveur de l'Afrique pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Egalement, les trois équipes les mieux classées et non encore qualifiées obtiendront leur qualification pour la Coupe du monde masculine de volley-ball Fivb 2027. La préparation, selon le sélectionneur italien, a été bonne et la participation aux derniers Jeux méditerranéens a clôturé le programme de manière positive. Reste bien sûr le travail à faire sur le terrain.

Les adversaires sérieux ne manquent pas. Tout d'abord l'Egypte, éternel concurrent direct, et l'Algérie finaliste de la dernière édition. C'est du sérieux donc et la majorité des observateurs pronostiquent une lutte à trois pour atteindre l'objectif suprême. Il n'en demeure pas moins que les progrès des nations africaines dans cette discipline sont à prendre en considération.

Volet participants, selon la Confédération africaine, la Tunisie (pays hôte), la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Cameroun, le Rwanda, le Tchad, le Maroc, le Kenya, le Ghana, la Gambie (Champion Zone 2), le Nigeria (Champion Zone 3), la République centrafricaine (Champion Zone 4), l'Ouganda (Représentant Zone 5) et le Zimbabwe (Champion Zone 6) seront présents.

Bon nombre de joueurs appartenant à ces prétendants évoluent à l'étranger. A quelques exceptions près, les compétitions locales ne sont pas assez sérieuses pour permettre une progression rapide. Cela suppose des rencontres indécises et un niveau qui a beaucoup évolué. L'on peut affirmer donc que les conditions athlétiques des joueurs africains ont contribué à cette évolution.