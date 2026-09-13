Afrique: Ligue des champions de la CAF - L'EST affronte le club libyen Al Swehly SC au 2e tour préliminaire

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le club libyen d'Al Swehly SC sera l'adversaire de l'Espérance Sportive de Tunis lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Exempté du premier tour, l'EST a découvert l'identité de son premier rival dans la plus prestigieuse des compétitions continentales pour cette saison. L'équipe libyenne a, en effet, confirmé sa qualification ce dimanche en s'imposant à l'extérieur face au club de Zanzibar KVZ FC sur le score de trois buts à zéro, lors du match retour du premier tour préliminaire, après avoir déjà remporté le match aller (1-0) au stade de Misrata en Libye.

Les matchs aller du deuxième tour préliminaire se dérouleront entre le 16 et le 18 octobre, tandis que les matchs retour auront lieu du 23 au 25 du même mois.

À noter que le club d'Al Swehly compte dans ses rangs le défenseur tunisien Nader Ghandri.

Pour rappel, l'équipe de Bab Souika détient le meilleur palmarès tunisien dans cette compétition avec quatre titres à son actif -- remportés en 1994 sous l'ancienne formule, puis en 2011, 2018 et 2019 dans son format actuel -- en plus d'avoir atteint la finale à cinq autres reprises sans parvenir à s'imposer.

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