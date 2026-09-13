Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures et perturbations d'eau dans trois gouvernorats

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, dimanche, la poursuite des perturbations et des coupures dans l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, en raison de difficultés techniques survenues lors des travaux de réparation d'une panne.

Dans un communiqué, la SONEDE précise que la panne, survenue samedi 12 septembre 2026, concerne la conduite d'adduction d'un diamètre de 1000 mm relevant de la station de dessalement de l'eau de mer de Zarat.

Ces difficultés techniques n'ont pas permis d'achever les travaux dans les délais initialement annoncés. Les équipes techniques poursuivent toutefois les travaux de réparation sans interruption.

Des perturbations et des coupures dans l'approvisionnement en eau potable sont ainsi enregistrées dimanche, notamment dans les zones en hauteur et celles situées en bout de réseau.

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Dans le gouvernorat de Gabès, ces perturbations concernent la délégation de Mareth.

Dans le gouvernorat de Médenine, elles touchent les délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis, Ben Guerdane et Sidi Makhlouf.

Dans le gouvernorat de Tataouine, les délégations concernées sont Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen.

La SONEDE prévoit une reprise progressive de la distribution de l'eau potable lundi 14 septembre 2026 à partir de midi, après l'achèvement des travaux de réparation.

La société présente ses excuses à l'ensemble des abonnés résidant dans les zones concernées pour les désagréments occasionnés par ces perturbations.

Elle souligne, par ailleurs, que ses équipes techniques travaillent sans interruption, de jour comme de nuit, et déploient tous les efforts nécessaires afin de réparer cette panne imprévue et de rétablir le rythme normal de distribution de l'eau potable.