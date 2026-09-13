Afrique: Championnat d'Afrique de karaté - Moisson de médailles dont cinq en or pour la Tunisie

L'élite nationale tunisienne a clôturé sa participation au Championnat d'Afrique de karaté (Kumite et Kata) pour les seniors, U21, U19 et U17, qui s'est déroulé dans la capitale algérienne, avec un bilan total de 18 médailles dont 5 en or.

Ce résultat intervient après l'obtention de deux nouvelles médailles de bronze ce dimanche, lors de la dernière journée de la compétition qui avait débuté le 10 septembre. Ces deux médailles de bronze ont été remportées par les équipes nationales senior hommes et dames dans les épreuves par équipes.

Lors des journées précédentes, les athlètes tunisiens avaient déjà décroché 16 médailles.

Les médailles d'or ont été décrochées en Kumite par Fatma Chennoufi (Seniors dames - moins de 50 kg), Tasnim Msekni (Seniors dames - 68 kg), Maryam Chennoufi (Juniors filles - moins de 53 kg), Mohamed Habib El Hammami (Cadets - moins de 57 kg) et Takwa Saïdi (Cadettes - 61 kg). De son côté, Yous ers un changement d'échelle et la création d'une holding tunisienne pour l'Afrique sef Abbassi (U17 - Kata) a décroché l'unique médaille d'argent.

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Concernant les médailles de bronze en Kumite, elles sont revenues au quintette senior composé de Ranim Ben Hassen (moins de 61 kg), Chahinez Jami (68 kg), Chirine Zrati (moins de 55 kg), Mohja Boukhemcha (moins de 50 kg) et Anas Ben Hassen (moins de 60 kg) ; au trio junior Louay Saadani (moins de 55 kg), Faker Bouthouri (moins de 68 kg) et Maram Nejahi (moins de 48 kg) ; ainsi qu'au duo U17 Mohamed Yassine El Issaoui (moins de 70 kg) et Abdelrahmane El Kadi (70 kg).

Il est à rappeler que la Tunisie a participé à ce rendez-vous continental avec 37 athlètes. La sélection tunisienne en Kumite comprenait 5 éléments chez les seniors hommes et 5 chez les seniors dames, ainsi que 3 garçons et 5 filles dans la catégorie des moins de 21 ans.

L'équipe des moin ers un changement d'échelle et la création d'une holding tunisienne pour l'Afrique s de 19 ans était composée de huit athlètes (4 garçons et 4 filles), tandis que sept éléments ont disputé les épreuves des moins de 17 ans (2 filles et 5 garçons). En Kata, un seul représentant était engagé dans chacune des catégories Senior, U21, U19 et U17.