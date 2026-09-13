Tunisie: Championnat d'Afrique de tennis U14 - La Tunisie décroche 4 médailles

L'équipe nationale tunisienne a conclu sa participation au Championnat d'Afrique de tennis des moins de 14 ans, qui s'est achevé samedi dernier à Mohammedia (Maroc), avec un bilan total de 4 médailles (1 en or, 2 en argent et 1 en bronze).

La médaille d'or a été remportée dans l'épreuve du double filles par le binôme Lina Lassoued et Emna Bartaguis. Les deux médailles d'argent ont été décrochées par Youssef Lahmar en simple garçons, ainsi que par la paire Youssef Lahmar et Adem Mabrouki en double garçons. Quant à la médaille de bronze, elle est revenue à Lina Sarih en simple filles.

À l'issue de cette compétition continentale, cinq représentants de la sélection tunisienne ont assuré leur qualification pour le Master africain U14, qui débute ce 15 septembre avec la participation des huit meilleurs joueurs du continent.