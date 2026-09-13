Tunisie: Ligue 1 - L'EST s'impose face à Hammam-Lif

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance Sportive de Tunis a remporté une victoire précieuse face au CS Hammam-Lif (1-0), grâce à un coup de tête décisif du défenseur Marouane Sahraoui.

De son côté, la JS Omrane a également empoché les trois points de la victoire en disposant de l'Étoile Sportive de Métlaoui sur le même score (1-0), au terme d'une réalisation signée Bilel Touati.

Dans la dernière rencontre de cette journée, l'Olympique de Béja et le Progrès de Sakiet Eddaïer se sont quittés sur un score de parité positif, les deux formations se partageant les points au terme d'un match disputé.

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