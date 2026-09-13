Tunisie: Tentative de sabotage du réseau de la Sonede à Kasserine - une enquête ouverte

Selon des informations obtenues par la radio Mosaïque FM, le parquet de Kasserine a ordonné à la brigade d'affaires judiciaires de la Garde nationale de Sbeitla d'ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur des tentatives de blocage du réseau de distribution d'eau potable.

Ces actes visent à couper l'approvisionnement en eau de la localité d'El Brik, située dans la délégation d'El Ayoun (gouvernorat de Kasserine).

L'alerte a été lancée par Othman Kortli, un activiste de la société civile locale. Ce dernier a dénoncé des actes de vandalisme répétés ciblant les conduites d'eau de la région : des individus ont délibérément obstrué les canalisations et les pompes du réseau en y insérant des sacs et de grands morceaux de tissu pour interrompre l'alimentation des habitants.

L'affaire a pris de l'ampleur après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux par des citoyens et militants locaux. Les images montrent clairement d'imposants chiffons et sacs retirés de l'intérieur des infrastructures de la Sonede dans le secteur d'El Brik, confirmant la piste d'une action malveillante.