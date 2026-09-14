Afrique: Huit nouvelles médailles pour l'Algérie, dont trois en or

ALGER — La sélection algérienne (messieurs/dames) de Karaté Do a glané huit nouvelles médailles (3 or, 4 argent et 1 bronze) lors de la deuxième journée des Championnats d'Afrique (Kata/Kumité) actuellement en cours à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Les médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Cylia Ouikène (-50 kg), Louiza Abouriche (-55 kg) et Karima Mekkaoui (-68 kg), dans la spécialité kumité des seniors (dames), au moment où leurs compatriotes Ayoub Anis Helassa (-67 kg) et Hocine Daïkhi (+84 kg) se sont contentés de l'argent en kumité des seniors (messieurs).

Une moisson bonifiée par l'argent de Saber Benmakhlouf en Kata (individuel/messieurs), et Chaïma Oudira (+68 kg) en kumité des seniors (dames), ainsi que le bronze de Falleh Midoune (-84 kg) en Kumité (seniors/messieurs).

Cylia Ouikène avait dominé l'Egyptienne Reem Ahmed Salama (8-3), alors que Louiza Abouriche et Karima Mekkaoui s'étaient imposées respectivement contre l'Egyptienne Ahlam Youssef (5-1) et la Marocaine Hafsa Lahou, par décision unanime des juges.

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"Je suis très contente de remporter cette médaille d'or, surtout que la compétition s'est déroulée chez moi, devant mon public, et surtout devant ma famille, qui d'ailleurs est présente dans les tribunes. C'est

essentiellement à elle que je dédie cette victoire, ainsi qu'à mon club, et à mon entraîneur Dyhia Chikhi, qui malheureusement est absente ce soir. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont fait le déplacement, pour venir m'encourager" a déclaré Louiza Abouriche après son sacre.

De son côté, Cylia Ouikène était tellement émue après sa victoire finale qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver les mots pour s'exprimer devant les journalistes. "Ma joie est immense. Je suis vraiment comblée. Devenir championne d'Afrique chez moi me procure une grande fierté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet exploit, à leur tête ma coach Dyhia Chikhi" a-t-elle également insisté.

Pour sa part, le directeur technique national (DTN), Samir Slimani s'est dit satisfait de la moisson de trois médailles d'or, considérant qu'elle est "nettement supérieure à celle de la précédente édition, pendant laquelle la sélection nationale n'avait glané qu'une seule or".

Il a considéré également la deuxième place occupée par l'Algérie au tableau général des médailles, derrière l'Egypte, comme "un signe encourageant" pour l'avenir de la discipline.

Slimani a conclu en espérant que la sélection nationale pourra améliorer davantage sa moisson lors des épreuves par équipes/seniors, prévues dimanche.

Lors de la journée inaugurale, disputée jeudi, la sélection nationale avait glané deux médailles de bronze, grâce à Narimane Dahleb en kata (individuel/dames), et Khadidja Ghelam en kumité des moins de 61 kg (dames). Ce qui porte le total de la sélection nationale à dix unités : 3 or, 4 argent et 3 bronze.

Organisée du 10 au 13 septembre courant à Alger, la compétition est ouverte également aux catégories cadets, juniors, et espoirs. La sélection algérienne compte 19 athlètes rien que chez les seniors, répartis entre les spécialités kata et kumité.