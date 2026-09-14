Algérie: Premier stage de préparation en vue du Festival FIFA en Azerbaïdjan

11 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Football

ALGER — La sélection nationale de football des moins de 15 ans (U15) a entamé vendredi son premier stage de préparation, qui s'étalera jusqu'à dimanche au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), en prévision du Festival de la FIFA, prévu du 22 au 31 octobre en Azerbaïdjan, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce regroupement, dirigé par l'ancien international algérien Karim Ziani, constitue une première étape dans la préparation des jeunes "Verts" en vue de ce rendez-vous international.

Le sélectionneur national a convoqué 31 joueurs issus de plusieurs clubs algériens, notamment de Ligue 1, mais également de formations évoluant dans les divisions inférieures.

La préparation se poursuivra durant les prochaines semaines avec l'objectif de permettre au groupe de se préparer dans les meilleures conditions avant le déplacement en Azerbaïdjan.

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Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Abdrrahim Ben Terrah (JS Kabylie), Ilyes Ben Senada (MC Alger), Oussama Salhi (ES Sétif), Aissa Aït Chekdhidh (JS Kabylie), Tarek Khellaf (ES Ben Aknoun), Ahmed Mehamdia (IRB Sidi Ammar/Annaba).

Défenseurs : Salim Baba Ali (CR Belouizdad), Amir Ben Taleb (JS El Biar), Ali Bachir Ben Kaid (AC Paradou), Abd Errahim Si Foudil (AC Frouha/Mascara), Mohammed Cuesmia (Jil Berriane/Ghardaïa), Houdaifa Kerda (O Akbou), Alaeddine Cherigui (ES Mostaganem).

Milieux de terrain : Rafik Aliouche (AC Paradou), Adem Noumeri (AC Paradou), Islam Laib (USM Annaba), Anis Maazouzi (MC Alger), Youcef Antar (SK Khemis Miliana), Zakaria Laaraf (US Biskra), Islam Bouchelaghem (AC Paradou), Akram Latreche (CS Belle Vue El Oued).

Attaquants : Chessane Hadjadj (IRB Zaouia Touggourt), Ayoub Zoubidi (CR Belouizdad), Djelali Guellouh (ES Mostaganem), Seyid Ali Ould Hamouda (ASO Chlef), Abd Elkarim Maharezi (O. Akbou), Iyad Laibi (ES Guelma), Zine Eddine Keblouti (USM Annaba), Adem Youcef Dahaba (ES Sétif), Haider Dou (ES Sétif), Akram Djafri (MC El Bayadh).

Entraîneur : Karim Ziani.

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