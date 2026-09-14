Algérie: Réunion de coordination pour évaluer l'état d'avancement du processus de numérisation du secteur

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé une réunion de coordination consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du processus de numérisation du secteur, dans le cadre de la poursuite des efforts visant à améliorer le climat de l'investissement en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue jeudi, en présence de cadres du secteur, Mme Meddahi a rappelé les "hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'accélération de la transformation numérique, à la modernisation de la gestion administrative, au rapprochement du service public des citoyens et des investisseurs, ainsi qu'au développement des méthodes de travail administratif et à l'amélioration de la qualité des services touristiques".

Dans ce cadre, la ministre a souligné que la stratégie numérique mise en place par le secteur du tourisme vise à "numériser l'ensemble des démarches et procédures administratives relatives au ministère et aux directions de wilaya, afin de garantir la transparence, de réduire les délais et de faciliter les procédures d'agrément et de classement des différents établissements hôteliers, des agences de tourisme et de voyages, des artisans et des guides touristiques".

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Elle a également rappelé les différentes plateformes numériques créées par le ministère, qui ont permis aux opérateurs de "déposer leurs dossiers et de suivre leurs demandes", contribuant ainsi à l'amélioration du climat de l'investissement touristique. Ces plateformes ont également permis aux artisans d'obtenir la carte numérique de l'artisan, de s'inscrire aux sessions de formation et de participer aux manifestations nationales et internationales dédiées à l'artisanat.

Dans ce contexte, la ministre a donné des instructions axées sur "la nécessité d'oeuvrer avec efficacité, dans le cadre de la vision tracée pour la généralisation de la numérisation, ainsi que dans un cadre coordonné avec le Haut-Commissariat à la numérisation, notamment en ce qui concerne la réalisation du système géographique du foncier économique, dont la réalisation est supervisée par le Haut-Commissariat, en coordination avec les différents secteurs et organismes concernés".

Mme Meddahi a également abordé "le déroulement de l'opération de sélection des candidats au premier concours pour la promotion intelligente du tourisme en Algérie 2026, visant à mettre en évidence le rôle des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans la promotion des destinations touristiques algériennes, ainsi qu'à encourager les start-up, les étudiants chercheurs et les créateurs dans le domaine numérique".

Elle a, par la même occasion, souligné la nécessité "d'améliorer les plateformes de valorisation et de promotion touristique, afin de proposer une carte interactive de la destination Algérie, mettant en lumière la diversité des atouts touristiques et offrant des services d'exploration fiables et modernes pour les visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays".

De son côté, la directrice des systèmes d'information et des statistiques a présenté un exposé sur "le processus des projets inscrits dans le domaine de la numérisation, y compris les plateformes de services publics, le suivi de la gestion des activités sectorielles, l'efficacité de la performance administrative, en sus des plateformes et systèmes propres aux établissements et organismes placés sous tutelle".

Elle a, en outre, présenté "la plateforme numérique dédiée au traitement des dossiers de visa de régularisation, ainsi que les services publics fournis par le secteur".