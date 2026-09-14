Congo-Brazzaville: Tourisme - Le CEVTE determiné à vendre la destination Congo

Le président du Cercle des élites en voyage, tourisme et environnement (CEVTE), Bertrand Gomo Moukolo estime que le Congo dispose d'un grand potentialité en tourisme qui doit contribué davantage à la diversification de l'économie congolaise, a indiqué son délégué, Echel Moutsiami, lors de l'atelier de présentation, de formation et de mise place du bureau exécutif représentatif de cette plateforme, organisé les 8 et 9 septembre à Pointe-Noire.

Le CEVTE est une organisation internationale non gouvernementale et apolitique crée a New Jersey aux Etats-Unis. Elle oeuvre dans la promotion du tourisme durable, de l'écotourisme, de la protection et la gestion de l'environnement. Dans la poursuite de sa mission d'identifier, de valoriser et promouvoir les sites touristiques potentiels en République du Congo, l'ONG a posé ses valises le 9 septembre à Pointe-Noire et au Kouilou en mettant en place le bureau exécutif représentatif de cette organisation qui a entre autres missions de sensibiliser la population à la protection des écosystèmes et encourager une gestion respectueuse de la nature lors des voyages.

Deux jours durant, les travaux ont permis à Echel Moutsiami, délégué de CEVTE de présenter la plate-forme en donnant les outils nécessaires pour la sensibilisation des populations à la préservation des écosystèmes, le diagnostic des problèmes lié à l'environnement afin d'apporter l'aide aux décideurs. Il a ensuite, mis en place le bureau représentatif de leur organisation composé de six membres.

Ce bureau exécutif est représenté par l'élite Mavie Altesse Vinza suivie des élites, Zecilia Matingou, secrétaire chargé de l'administration, Marceline Esperance Mpempe, secrétaire chargé des finances et de la logistique, l'élite Prisca Gabrielle Bata, secrétaire chargé de la communication et des relations extérieures, Jelus Roland Pouele, secretaire chargé des affaires techniques et Bernard Moubedi Gomo, secrétaire charger de la communication audiovisuelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme des travaux, le délégué du CEVTE s'est réjoui de sa mission: « Au vu de l'engouement et des réactions dans la salle de formation, je retourne à Brazzaville avec les sentiments d'une mission bien accomplie. Je crois que, les élites de Pointe-Noire aujourd'hui sont bien équipé avec des armes nécessaires. Nous allons entendre parler de Pointe-Noire et Croyez-moi ce sera les bons résultats puisque nous allons apporter un plus au gouvernement », s'est-il assuré.

D'après lui, le Congo est aujourd'hui le point focal de leur plateforme. « Vous savez que le Congo est aujourd'hui un pays qui a un grand potentiel en terme du tourisme. C'est pourquoi, le président Bertrand Gomo Moukolo a pensé mettre en valeur les potentialités que nous disposons, vendre la destination Congo à l'étranger et faire en sorte que le tourisme qui est aujourd'hui un pilier essentiel de l'économie puisse contribuer d'avantage à la diversification de l'économie congolaise. Les actions que nous sommes en train de mener vont faire de telle sorte que l'économie congolaise puisse vivre aussi grâce au tourisme. C'est l'apport que nous allons donner au gouvernement dans ce sens ».

Prenant la parole après son investiture à la tête du bureau de Pointe-Noire et du Kouilou, Mavie Altesse Vinza s'est dit conscient de la lourde charge qui lui est confiée et compte sur le soutien de tous les membres: « Nous allons gérer notre représentation avec loyauté, dynamisme et dévouement. Nos priorités, c'est cette responsabilité de coordonner toutes les activités du Cevte à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Je compte sur toute l'équipe », a-t-il dit avant de remercié les membres qui vont l'accompagné : « Je crois qu'ensemble avec cette synergie, nous allons réaliser de bons résultats ».

Le bureau mis en place a également pris connaissance des missions à accomplir. En effet, l'article 3 du texte qui organise son fonctionnement stipule que, le bureau est chargé notamment de représenter le CEVTE auprès des autorités administratives, des partenaires et des acteurs locaux , d'assurer la mise en oeuvre des orientations et décisions du conseil de direction du CEVTE, de développer des partenariats avec les acteurs du tourisme, de l'environnement, de la culture et du voyage. Ils ont aussi la mission de promouvoir les sites et potentialités touristiques des deux départements, d'assurer la mobilisation, l'encadrement et le suivi des membres du CEVTE.