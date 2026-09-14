Congo-Brazzaville: Technologies spatiales - Le Congo se prépare à lancer son premier satellite d'observation

La coopération entre la République du Congo et le Kazakhstan s'élargit au secteur spatial. Les deux pays travaillent désormais à la réalisation et au lancement d'un premier satellite appartenant au Congo. Au cours d'un entretien à Paris, le président Denis Sassou N'Guesso et le vice-Premier ministre kazakh, Zhaslan Madiyev, ont examiné les avancées de ce partenariat axé sur les technologies spatiales et l'observation de la Terre.

Les échanges entre Denis Sassou N'Guesso et Zhaslan Madiyev, en marge du Sommet international sur l'espace, à Paris, ont porté sur le lancement du premier satellite congolais d'observation de la Terre, ainsi que sur la digitalisation et la formation des cadres. Ce partenariat, qui prévoit le développement de produits et engins spatiaux, fait suite à la visite d'État effectuée par le président congolais au Kazakhstan, au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés entre les deux pays.

Selon le vice-Premier ministre kazakh, les deux pays travaillent désormais à la réalisation et au lancement d'un premier satellite appartenant au Congo. Cet engin sera dédié à l'observation de la Terre et devrait permettre de disposer de données précises dans plusieurs secteurs stratégiques. Le futur satellite d'observation devrait notamment contribuer au suivi des ressources forestières, des activités agricoles et minières, ainsi qu'à la surveillance des zones exposées aux inondations. « Nous travaillons ensemble dans ce domaine spatial pour le lancement d'un premier engin appartenant au Congo », a expliqué Zhaslan Madiyev.

L'utilisation des données satellitaires devrait ainsi renforcer les capacités du Congo en matière de surveillance de son territoire et d'aide à la décision. L'observation de la Terre constitue notamment un outil important pour le suivi des forêts, la planification agricole, la prévention des risques naturels et la gestion des ressources minières. Cette coopération intervient alors que le Congo entend davantage s'appuyer sur les technologies spatiales pour accompagner son développement et améliorer ses capacités d'observation et de gestion des ressources naturelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre le spatial, les discussions entre les deux responsables ont porté sur la transformation numérique et le renforcement des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Le Kazakhstan entend notamment partager avec le Congo son expérience en matière de formation des cadres. Un programme de développement des compétences dans le domaine de l'IA devrait être proposé aux cadres congolais afin de les accompagner dans la maîtrise des nouvelles technologies. Des équipes mixtes, composées de cadres congolais et kazakhs, devraient également travailler sur différents axes de coopération, notamment l'espace, la transformation digitale et les technologies émergentes, les crypto-monnaies...

La coopération spatiale entre Brazzaville et Astana s'appuie également sur un accord d'investissement bilatéral portant sur la création d'un système spatial et de télédétection de la Terre à haute résolution. Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des capacités congolaises dans le domaine de l'observation satellitaire.

Peu avant son entretien avec le responsable kazakh, ce 10 septembre à Paris, le président Denis Sassou N'Guesso s'est également entretenu avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont passé en revue les principaux dossiers liés aux relations entre le Congo et le Rwanda. Les deux pays entretiennent une coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre de l'accord-cadre de partenariat économique et de coopération signé en 2022.